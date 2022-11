La historia de amor de Dibu Martínez y su esposa Mandinha: el encuentro en una parada de colectivos que marcó sus vidas

Emiliano Martínez y su esposa Mandinha

El 6 de julio de 2021, la vida de Emiliano Martínez cambió para siempre. En las semifinales de la última Copa América, el arquero se convirtió en el héroe de la clasificación argentina a la final después de su espectacular actuación en la definición de los penales. Esa noche en Brasilia, Dibu se ganó definitivamente el corazón de más de 40 millones de habitantes con sus estiradas que fueron el paso previa a una consagración icónica para Lionel Messi y todo el plantel que está a horas de jugar el Mundial de Qatar.

Polémicas mundialistas: por qué Maradona logró engañar al árbitro con la “mano de Dios” y los profundos cambios que impulsó El juez principal estaba lejos de la situación y su asistente no le advirtió lo ocurrido. En Italia 90 otra mano de Maradona también terminó impulsando modificaciones estructurales en los cuerpos arbitrales VER NOTA

Más allá de su presente arrollador como capitán del Aston Villa, el club en Inglaterra que apostó por él, hay que remontarse a otro momento clave en la historia reciente de Emiliano. Y ese capítulo es uno que también lo marcó en su esfera más íntima. Como si fuera una escena de una telenovela, Dibu conoció al amor de su vida mientras esperaba subirse a un colectivo cuando todavía era arquero del Arsenal.

Los Gunners se quedaron con su pase en 2009 luego de comprarlo a Independiente, y fue allí donde el oriundo de Mar del Plata se encontraba con ella cada día. ¿Quién era ella? Ni más ni menos que Ava, hoy conocida como Mandinha Martínez, la esposa del arquero de Argentina, que en aquella época vivía a la vuelta de la casa de su actual pareja en Londres.

La utilería de los Messi: Antonela Roccuzzo mostró todas las camisetas de la selección argentina que llevarán sus tres hijos a Qatar La pareja del capitán de la Albiceleste comenzó a palpitar el Mundial y subió a sus redes sociales un video que generó revuelo entre los fanáticos VER NOTA

Fue así que un día, según cuenta la leyenda, Dibu se animó a hablarle y la invitó a salir. La nacida en Portugal aceptó y fue amor a primera vista. A partir de ese momento, comparten su vida juntos. Ava es diseñadora de interiores. Tiene su propia empresa que se llama Mis Sueños Kids y cuenta con dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en las afueras de la capital.

Dibu Martínez de vacaciones junto a su esposa

El emprendimiento de la esposa de Martínez está íntegramente relacionado a los niños. Su negocio está destinado a la venta de ropa para chicos, pero también se pueden encontrar juguetes y las mejores ofertas para acondicionar la habitación de un pequeño.

Locura por el Mundial: el hincha argentino que duerme en las calles de Doha, bebe agua de las fuentes y pide comida en restaurantes Lucas hizo 24 mil kilómetros en un mes y medio y con mil euros busca quedarse hasta la final de la Copa del Mundo. Está desde septiembre en Qatar y sueña con conocer a Messi y Julián Álvarez. El lado solidario detrás de su gran sacrificio VER NOTA

Con el paso del tiempo, y mientras se comunicaban en inglés hasta que ella le enseñó a hablar en portugués y él le dio unas lecciones de español, afianzaron su amor y eligieron unirse en matrimonio. Después de dos años de convivencia, finalmente en 2017 dieron a dúo el sí quiero.

La boda se realizó en las afueras de Londres. El Palacio de Brocket Hall fue el lugar elegido para celebrar su amor y una fiesta de más de 12 horas fue el momento que eligieron para festejarlo con menos de 100 invitados. Fueron 80 los que recibieron la invitación para hospedarse en un espacio de lujo que contaba con confortables habitaciones, canchas de golf, tenis y fútbol, y una pileta de grandes dimensiones.

¿Quiénes arribaron a la fiesta de los Martínez? Santiago Cazorla, David Ospina, Gabriel Paulista, Nacho Monreal y Héctor Bellerin, jugadores del Arsenal en ese momento, fueron algunos de los citados con sus esposas para disfrutar de una jornada inolvidable. De ahí volaron con destino, primero a Dubai, y luego a Abu Dhabi para disfrutar de una luna de miel mágica, que tuvo su broche de oro en las Islas Maldivas, ahí donde el Océano Índico ofrece sus aguas claras y cálidas.

Paralelamente, a pesar de su gran momento personal, Emiliano no podía consolidarse y hacerse dueño de un arco en algún club del mundo. Su adaptación al Arsenal no le fue simple y comenzaron a prestarlo para que sumara minutos. Así fue como pasó por el Oxford United, y al no tener la continuidad deseada, se mudó a otro equipo tradicional del fútbol inglés como el Sheffield Wednesday de la Championship inglesa.

Los Martínez: Emiliano, Mandinha, y los pequeños Santi y Ava

Tras una temporada, volvió a los Gunners -debutó como titular ante Anderlecht de Bélgica por la fase de grupos de la Champions League 2013/214-, pero no fue ratificado y comenzó una recorrida por conjuntos como el Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe, de España, y volvió a Inglaterra para jugar en el Reading.

Ese fue un duro momento para Dibu. De quiebre en su carrera. “Me fui a préstamo por todos lados. Fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo”, explicó en el documental de Netflix que refleja el camino de los jugadores hasta su consagración en la Copa América de Brasil en 2021.

“Nunca atajo por mí, siempre atajo por alguien. Tengo que buscar una excusa para las temporadas y no lesionarme”, dijo el portero, que fue contundente al remarcar cómo le cambió la vida, una vez más, desde la llegada de Santi, su primer hijo junto a Mandinha. “Desde que nació mi hijo, hace cuatro años, exploté. Tengo un psicólogo personal que necesité, porque estaba en un punto de mi carrera en el que no sabía para dónde ir. Fue una de las decisiones más correctas que tomé en mi carrera”, aclaró.

Otra de las grandes elecciones en este último tiempo fue dejar el club que lo depositó en Europa. Hace poco más de dos años, el arquero alemán Leno sufrió una grave lesión y fue ahí donde Martínez logró tener mayor continuidad y fue fundamental para que el Arsenal se consagrara campeón de la FA Cup y la Community Shield. A pesar de eso, y como no le confirmaron que seguiría siendo el dueño del arco del conjunto gunner, eligió irse. El Aston Villa solicitó sus servicios por 22 millones de euros y Martínez firmó por cuatro temporadas con su nuevo equipo.

El año pasado, mientras viajaba con el resto de sus compañeros del seleccionado del predio de la AFA en Ezeiza a cada ciudad de Brasil que le tocaba para jugar los partidos de la Copa América, su esposa le avisó que un nuevo integrante de la familia estaba listo para llegar al mundo. “Mi hija nació dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo”, dijo sobre aquel duelo por los cuartos de final ante el conjunto de Gustavo Alfaro que también estará en la Copa del Mundo de Qatar.

Ese día, Argentina ganó por tres goles y el equipo de Lionel Scaloni no recibió goles. Así fue como Dibu Martínez festejó la llegada de Ava, esa pequeña niña que hasta el propio Messi nombró en la arenga antes de la final en el mítico Maracaná.

Emailiano con el trofeo de la Copa América (NELSON ALMEIDA / AFP)

Seguir leyendo: