Los mejores memes del nocaut en el primer round de Maravilla Martínez y las llamativas declaraciones de su rival

El festejo de Maravilla y los memes

Fue la pelea estelar de una noche especial: en su debut en el Luna Park y luego de la presentación de la serie de Ringo Bonavena, Sergio Martínez derrotó por nocaut en el primer round a Jhon Teherán. Maravilla sólo necesitó un minuto y 27 segundos para derribar a su rival con un golpe de izquierda. Luego, se envalentonó: “Estoy muy potente, ¡la puta madre! No te pueden hacer creer que terminaste con 48 años así que de acá hasta el Mundial no paro, la puta madre. ¡Vamos nomás!”, gritó, micrófono en mano, ante el público.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron ante la celeridad de la definición; algunos con asombro y otros con memes, mofándose del perdedor (hasta ayer reunía una marca de 18 victorias -15 por KO- y 2 caídas). Poco le importó al ex campeón del Consejo Mundial (CMB) superwelter y ex titular CMB y Organización (OMB), que acumula un registro de 57 triunfos (32 por la vía rápida), 3 derrotas y 2 empates. El quilmeño intentó poner en valor el triunfo para abonar la búsqueda de una chance por un título.

“Estoy a punto caramelo. Me encuentro muy fuerte mentalmente. Tengo muchos años encima que los pude asimilar bien. Este año se tiene que dar el combate mundialista. Es un trabajo muy arduo. Vengo ganando cuatro por KO y dos por puntos. Sé que es una locura, pero se puede conseguir. Bendita locura. Gracias a esto me pude volver a subir al ring. Me pude juntar con chicos de 20 años que tienen mucha hambre”, señaló.

Sin embargo, el nocaut sumó un nuevo capítulo con las llamativas declaraciones de Teherán, que se viralizaron este miércoles. Primero, el colombiano realizó una denuncia sobre un presunto arreglo del combate al asegurar que él había pactado su presentación en Buenos Aires “por 3.000 dólares”, pero luego le “ofrecieron 5.000 para que perdiera”.

* El rápido nocaut de Maravilla no pasó inadvertido en las redes

Después de que su discurso tuviera más de 12.000 reproducciones en Twitter, el boxeador publicó otro video en el que mostró arrepentimiento. “Una persona se me acercó y me dijo que dijera esas palabras. Lo hice por impotencia. Me sentía mal por el golpe que recibí. Le pido disculpas a Sergio Maravilla Martínez, quien es una excelente persona”, argumentó.

Ese ir y venir de Teherán, sumado al nocaut express que sufró, le volvió a dar impulso a la producción de memes, que lo tuvieron como blanco de las burlas.

LOS MEJORES MEMES DEL NOCAUT DE MARAVILLA Y LAS DUDAS QUE GENERÓ SU RIVAL

