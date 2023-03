Cristian Traverso apuntó contra el Consejo de Fútbol de Boca y explicó por qué Ibarra no saca a Villa del equipo

El ex futbolista criticó la prepotencia de sus ex compañeros y apuntó contra Jorge Ameal

Durante la madrugada del miércoles Cristian Traverso se refirió a la crisis futbolística que atraviesa Boca Juniors y no dudó a la hora de responsabilizar a la actual dirigencia del club. El ex futbolista, ahora panelista de TyC Sports, apuntó también contra el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, y reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para sumarse al proyecto y él lo rechazó.

El ex mediocampista que se destacó en el Xeneize desde 1997 hasta 2022, época dorada del cuadro de La Ribera, fue claro a la hora de analizar el presente de Boca Juniors y en pleno debate deportivo no dudó en criticar al actual presidente: “Nosotros tuvimos charlas con Román y yo prefiero estar acá (en el panel de televisión). Tuve charlas, pero a mí primero no me gusta el presidente (Ameal), estoy fuera de contexto con el presidente porque se portó mal conmigo. Yo se lo dije al presidente así que no tengo ningún drama y Román lo sabe. ¿Es un buen hombre? depende de con qué ojo lo mires. Cuando se inició esto del Consejo yo no estaba para nada de acuerdo en las formas y para estar en un lugar donde no estoy cómo, me quedo acá”.

Traverso aseguró que los modos que tienen los integrantes del Consejo que maneja el fútbol en Boca Juniors, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, son perjudiciales para el equipo: “No me gustan las formas prepotentes, ¿te acordás cuando llegó Tevez que le pegaban a él, le pegaban a todos?. Yo dije que dejen de chapear con eso de que ‘Nosotros fuimos campeones del mundo’. Tenés que dejar la chapa afuera y dar el mejor proyecto a Boca y el mejor proyecto era tratar de no romper el vestuario. Porque Miguel Russo perdió el vestuario en un momento. Entonces cuando algo tan importante lo tironeas de todos lados... Y... Llegás a tener un poco de ruido”.

El hombre que fue campeón de dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales (ante Real Madrid y Milan) aseguró que con el actual método un entrenador no tiene la potestad de decidir qué refuerzos pueden mejorar al equipo, sino que todo recae en la opinión de Riquelme y del Consejo: “¿Quién decide qué jugadores se traen?, vamos muchachos ¿de qué estamos hablando? ¿Ameal decide? Si a Ameal le das tierra y agua y no sabe hacer barro”.

Además, reveló que los entrenadores que han pasado por el vestuario en los últimos años se han visto influenciado por la opinión de sus dirigentes, quienes por trayectoria como futbolistas tienen peso propio a la hora de emitir juicio o valorar lo que ocurre en el campo de juego. En este punto, fue claro en señalar que Hugo Ibarra es víctima de esta metodología: “Ibarra no saca a Villa porque es del gusto de vicepresidente o del presidente en ejercicio (Riquelme) y lo tiene que bancar a Langoni. Yo no estoy diciendo que le dicen quién tiene que jugar, estoy diciendo que el técnico absorbe, escucha, porque todos están alrededor y bueno... Si Ibarra arma mal equipo es un problema de Ibarra. Después le dan una patada...”.

El delantero colombiano ha sido en varias oportunidades elogiado por Riquelme, quien incluso llegó a calificarlo como el mejor jugador del país. Sin embargo, sus últimas actuaciones distan del nivel que supo mostrar y en el último partido del Xeneize, derrota 3-2 frente a Instituto en La Bombonera, el público lo silbó. Pese a esto, el punta parece ser uno de los indiscutidos a la hora de conformar el 11 titular.

Por último, Traverso se refirió a la situación que vivió Ibarra en los últimos días, después de que trascendiera lo ocurrido en una reunión con el plantel, cuando, según informaron en el panel, los futbolistas eligieron optar por el silencio cuando se les dio la oportunidad de expresarse sobre las falencias del equipo en el campo de juego y las posibles soluciones. “Yo soy técnico de Boca, junto a los jugadores, les pregunto qué pasa y nadie me contesta... y yo me voy a mi casa entonces. Si no me quiere la gente, no me quiere el Consejo, no me quieren los jugadores ¿qué estoy haciendo?”.

