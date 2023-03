La ex esposa de Scottie Pippen reveló detalles de su vida íntima: “Tuvimos sexo cuatro veces por noche todas las noches”

Scottie Pippen y Larsa Pippen estuvieron juntos 23 años (Getty Images)

El matrimonio entre Scottie Pippen y Larsa Marie Younan, que luego adoptó el apellido del histórico alero de los Chicago Bulls estuvo lleno de glamour. Se casaron un año antes del célebre The Last Dance del equipo leyenda del básquet que ganó seis anillos de la NBA entre 1991 y 1998. El amor un día se terminó y luego de más de tres décadas la pareja se disolvió pese al fruto de sus cuatro hijos. En una reciente entrevista, ella reveló un secreto sobre la intensidad de ambos en la intimidad.

Larsa afirmó que que tuvieron relaciones cuatro veces por noche durante 23 años. Esto significaría que tuvieron relaciones sexuales 33.600 veces durante el transcurso de su matrimonio. Se casaron durante el apogeo de la dinastía de los Chicago Bulls en 1997.

“Tuve sexo cuatro veces por noche todas las noches. Nunca tuve un día libre durante 23 años”, reveló Larsa en diálogo con el conductor televisivo, Andy Cohen. “Cuando él viajaba por los partidos lo acompañaba, era como una salida juntos. En 23 años nunca tuve un día de descanso”, confesó.

Se separaron en 2016, intentaron otra oportunidad, hasta que se divorciaron en 2021 en buenos términos y cada uno también mantiene una buena relación con sus hijos.

Luego de pedirle el divorcio a Pippen, Larsa habría salido en 2020 con la actual estrella de la NBA, Malik Beasley, en 2020. El escolta, de 26 años, jugaba para los Minnesota Timberwolves en ese momento, donde permaneció hasta que fue cambiado a Los Angeles Lakers en la fecha límite de esta temporada.

Larsa Pippen y Marcus Jordan (@larsapippen)

Beasley ahora es compañero de equipo de Scotty Pippen Jr en Lakers, el hijo mayor de Larsa. Sin embargo, ella volvió a apostar por el amor y todo indica que está saliendo con Marcus Jordan, de 32 años, hijo de Michael Jordan, quien hace años no se habla con Pippen padre, que lo criticó en su libro titulado Unguarded (Sin Defensa) en el que reveló cómo fue su relación con Su Majestad, cuando ambos formaron una dupla histórica en los Bulls.

Se conocieron en 2019 por medio de amigos en común y a fines de 2020 habrían comenzado a salir. Fueron vistos en West Hollywood durante este fin de semana y ella ya subió algunas fotos de ambos en sus redes sociales. “Tenemos todo en común, no siento que la edad determine si eres maduro. Scottie es 10 años mayor que yo”, aseguró en una entrevista con la periodista Tamron Hall.

Larsa es una conductora de televisión estadounidense y empresaria. Además, integró el elenco principal del reality show The Real Housewives of Miami. Estuvo desde su estreno en 2011 y, luego de un corto lapso en el que no estuvo, regresó en 2021.

También lanzó y modeló su línea de joyas de alta gama llamada Larsa Marie. Informó que ofrece una amplia variedad de piezas que se enfocan en “el amor propio y el empoderamiento de las mujeres para sentirse lo mejor posible”.

