Los dos errores de Chiquito Romero en la caída de Boca Juniors ante Instituto en La Bombonera

En un inicio de Liga Profesional irregular para Boca Juniors (que tuvo como aliciente el triunfo en la Supercopa argentina frente a Patronato), Sergio Romero, reemplazante del emigrado Agustín Rossi, venía siendo una de las figuras del equipo. De hecho, en la derrota 1-0 ante Banfield de la fecha pasada, hasta le había atajado un penal a Andrés Chávez. Sin embargo, en el cotejo por la octava jornada del certamen local, Chiquito defeccionó: cometió dos errores que terminaron en conquistas de Instituto, que dio el golpe en La Bombonera y se impuso por 3 a 2.

En el primer tanto de la Gloria la responsabilidad fue más compartida. En una jugada preparada, el balón para Gabriel Graciani fue algo forzado, pero el mediocampista alcanzó a cabecear y metió la pelota en el área. El guardameta no estaba bien posicionado, el esférico lo superó, dio en el travesaño, y Varela lo empujó hacia la red.

En el 2-1, el ex portero de la selección argentina, de 36 años, no pudo hacer nada en el 2-0 parcial. La combinación entre Santiago Rodríguez y Adrián Martínez terminó con este último definiendo algo incómodo, pero de frente al arquero.

* El tanto de Santiago Rodríguez a los 30 segundos del complemento

El descuento de Martín Payero de tiro libre puso de nuevo en partido al local, que salió al complemento con otro semblante. Pero rápidamente sufrió un duro golpe. A los 30 segundos, Santiago Rodríguez se escurrió en el área tras habilitación de Martínez y sacó un remate al primer palo, que no estaba bien cubierto por Romero. El tiro dio en sus piernas, pero no llegó a rechazarlo y terminó en el fondo de la valla. Su fastidio ante la evidencia no hizo más que probar que pudo hacer algo más.

* Las principales alternativas del duelo en La Bombonera

Tras las fallas, una participación de Chiquito le inyectó ilusiones al dueño de casa: a los 29 minutos del segundo tiempo, Watson dejó a Adrián Martínez cara a cara con Romero, quien se impuso en el duelo. En ese momento, el resultado estaba 3-1 para los cordobeses. Luego descontó Merentiel y, si Jorge Baliño hubiese sancionado el penal de Jorge Carranza al uruguayo, Boca hubiese contado hasta con una chance concreta para igualar el pleito.

Arribado hace un año desde el Venezia de Italia por iniciativa del vicepresidente (y ex compañero en la Albiceleste) Juan Román Riquelme, el arquero no pudo jugar en el primer semestre por problemas físicos. En 2023 tomó ritmo y demostró que está a la altura de la institución. Esta vez, cometió dos errores dentro de una pobre prestación general del Xeneize, cuya mayor preocupación estuvo relacionada a la falta de juego colectivo.

