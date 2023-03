El impactante tatuaje de Nicolás Otamendi con los personajes de series como Games Of Thrones, Breaking Bad y Peaky Blinders

Otamendi disfruta de cada sesión de tatuajes (@Notamendi30)

Nicolás Otamendi es uno de los referentes de la selección argentina que consiguió el título en el Mundial Qatar 2022. Junto a Lionel Messi y Ángel Di María, son los históricos de otros planteles que lograron alcanzar la gloria. El defensor del Benfica también tiene mucha personalidad y es carismático. Pero hay una faceta que le gusta exponer que es su fanatismo por algunas series al punto de querer tenerlas grabadas en su piel.

El futbolista surgido en Vélez y que en Europa también jugó en Porto, Manchester City, Valencia y que también tuvo un paso por el Atlético Mineiro de Brasil, tiene casi todo su cuerpo tatuado y disfruta mucho cada vez que incorpora una nueva imagen. Tiene amigos tatuadores y suele publicar fotos cada vez que se reúne con ellos.

En este oportunidad publicó fotos en sus redes sociales en las mostró cómo quedó su espalda con imágenes de personajes de series, figuras que ya tenía desde algunos años, pero ahora su espalda luce a pleno con esos personales.

Así luce la espalda de Ota (@Notamendi30)

Los dibujos que se ven en la espalda son: arriba a la izquierda, el rostro del mítico guerrero nórdico Ragnar Lothbrok (personificado por Travis Fimmel) de Vikingos. En la parte superior, en el medio el profesor narcotraficante Walter White (Bryan Cranston) de Breaking Bad en la clásica imagen en la que se encuentra sentado con su traje amarillo. De lado derecho, a media altura, al gánster y político Thomas Shelby (Cillian Murphy) de Peaky Blinders. Debajo, a Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista de The Walking Dead. Está en la parte inferior de su espalda, está Michael Scofield (Michael Scofield) de Prison Break. Y en la parte inferior izquierda, a El Rey de la Noche (ficticio), de Game Of Thrones (GOT), el primero de los caminantes blancos que aterran los siete reinos.

Los posteos de la sesión en la que Ota se siguió agregando figuras fueron furor en las redes sociales del zaguero de 35 años y en Instagram tuvo 428 mil likes y casi 2 mil comentarios. Entre sonrisas y poses con buena química con el tatuador, junto a las figuras que están en su piel, las imágenes fueron virales en las redes.

Luego del triunfo del Benfica 2-1 ante el Vitória Guimarães en el encuentro por la fecha 25 de la liga portuguesa que lidera el equipo de Nico, éste emprendió viaje hacia la Argentina para sumarse al plantel campeón mundial y otros jugadores que fueron citados por el entrenador Lionel Scaloni. Los primeros que pisaron el Aeropuerto de Ezeiza fueron Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández.

Momento en el que dejan grabados a otros personajes de series (@Notamendi30)

Mientras tanto, este sábado se cumplieron tres meses de la histórica consagración e Qatar y Ota recordó esa gesta con una foto con la Copa del Mundo entre sus manos.

Este jueves el equipo Albiceleste jugará el primero de los dos amistosos. En el Estadio Monumental recibirá a Panamá en un evento especial en el que se rendirá homenaje a los campeones del mundo en un recinto que tendrá a 83 mil espectadores y cuyas entradas volaron el jueves cuando salieron a la venta.

El segundo cotejo será el martes frente a Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Serán los primeros partidos en la Argentina de los jugadores que se consagraron en Qatar. Se esperan sendas fiestas para honrar a los campeones del mundo.

La foto por los tres meses de la obtención de la Copa del Mundo (@Notamendi30)

