Los millones que pagaría el Barcelona para contratar a un campeón del mundo con Argentina

Juan Foyth es una de las figuras del Villarreal (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)

Barcelona, pese a la crisis económica que arrastra desde hace algunos años, es una institución que se muestra activa en los mercados de pases y el próximo no parece ser la excepción. Según informó el diario As, el conjunto entrenado por Xavi Hernández seguirá con su política de fichar futbolistas a coste cero salvo en dos puestos en particular, en donde consideran que deberán hacer una importante erogación de dinero para dar un salto de calidad dentro del plantel.

Uno es en la delantera, donde el principal apuntado sería el joven brasileño Vitor Roque, deportista de 18 años que se desempeña en Athletico Paranaense y que viene de brillar con la Selección de Brasil en la Sub 20.

La otra zona en el campo es la del lateral derecho, el cual desde la salida de Dani Alves no cuenta con un dueño indiscutido. Actualmente el entrenador tiene como variantes a Sergi Roberto y al uruguayo Ronald Araújo, quien en la mayoría de los encuentros ocupa la posición de zaguero. Otros futbolistas que se desempeñaban en esa posición también fueron cedidos a préstamo, como Moussa Wagué (HNK Gorica de Croacia), Héctor Bellerín (Sporting Lisboa de Portugal) y Sergiño Dest (Milan de Italia).

Juan Foyth, una de las prioridades del Barcelona (REUTERS/Carl Recine)

El gran anhelo, desde hace algunos mercados, es el argentino Juan Foyth, flamante campeón del mundo en Qatar 2022 y de buen presente en el Villarreal de España.

El rotativo de la capital española advirtió que la cláusula de rescisión del joven surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata es de 45 millones de euros. Pese al deseo de contratarlo, los catalanes cuentan con serios inconvenientes para no romper el Fair Play Financiero y tienen en mente incluir al menos algún futbolista en la negociación con la intención de bajar la cotización.

Foyth, que con la camiseta del Submarino Amarillo ganó la Europa League, es uno de los pilares de la última línea que conformó el director técnico Quique Setién. En lo que va de la temporada disputó 20 partidos, en los que marcó un gol (contra Valencia) y brindó dos asistencias (ambas ante Santa Amalia por la Copa del Rey). Si bien comenzó su carrera como defensor central en el Pincha, el integrante de la Scaloneta lleva algunos años jugando junto a la raya.

El otro nombre que sueña con fuerza para sumarse a las filas del Barcelona es el de Iñigo Martínez, hombre del Athletic Club Bilbao. La prensa española lo coloca como prácticamente cerrado, aunque existe cierta preocupación por la fascitis plantar que arrastra desde hace algún tiempo. No obstante, al quedar con el pase en su poder en junio, también cuenta con ofertas del Atlético de Madrid del Cholo Simeone y Aston Villa de Inglaterra.