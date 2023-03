La espectacular atajada del Dibu Martínez con Aston Villa antes de viajar a Argentina para jugar con la Selección

Emiliano Martínez llega afilado a los amistosos que afrontará con la selección argentina en las próximas semanas: volvió a lucirse en la victoria del Aston Villa ante Bournemouth con una atajada extraordinaria. El Dibu sostuvo la ventaja por la mínima a favor de los Villanos, que luego pudieron ampliar la diferencia en el tanteador y cerraron con un 3-0 la contundente victoria en Villa Park. El otro argentino convocado por Lionel Scaloni, Emiliano Buendía, convirtió el tercero.

Por la Fecha 28 de la Premier, el equipo de Unai Emery consiguió un triufo vital en su lucha por colarse entre los clasificados a las copas internacionales de la próxima temporada. El brasileño Douglas Luiz había abierto la cuenta en el amanecer del match, pero el siempre peligroso conjunto del condado de Dorset empezó a acechar lentamente la valla defendida por el arquero argentino.

La atajada descomunal de Martínez se registró al minuto 17 del complemento, cuando el danés Philip Billing intentó aprovechar un tiro libre en la puerta del área grande con un zurdazo al palo del arquero. El Dibu no se movió y la descolgó del ángulo, a mano cambiada, con una volada magnífica. Los fanáticos del Villa estallaron de júbilo ya que ese hubiera sido el empate para el cuadro visitante que contó con el argentino Marcos Senesi.

Recién a falta de diez minutos para el final, el dueño de casa pudo sentenciar la historia con el tanto de Jacob Ramsey, aunque sobre la hora volvió a golpear gracias al argentino Buendía, otro que llegará dulce a los amistosos de la selección argentina contra Panamá (el jueves 23 en cancha de River) y Curazao (el martes 28 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero). En los próximos días, el dúo argentino se embarcará rumbo a Buenos Aires para acoplarse a la Scaloneta.

Aston Villa quedó a cuatro unidades de la zona de ingreso a la Europa League y la Conference League, puestos que actualmente son ocupados por Liverpool (debe su partido contra Fulham) y Brighton (adeuda dos cotejos). Con el mismo puntaje que los dos rivales directos está Brentford, que igualó con Leicester City en condición de local. Los Villanos arrastran una racha triunfal que incluye tres victorias y un empate. Y Dibu, nuevamente, volvió a dejar la valla invicta.

El marplatense Buendía, que reveló el regalo que Emi Martínez le hizo a cada compañero del Aston Villa, manifestó sobre la chance de volver a jugar para el seleccionado nacional: “Estoy con una ilusión bárbara de estar de nuevo, es por lo que trabajo día a día, para tener esta chance de estar en la Selección. Ahora que me toca, con muchas ganas de estar ahí, disfrutar, aprender y seguir trabajando para que sigan viniendo cosas lindas también”.

Dibu, en tanto, remarcó hace algunas semanas: “No veo la hora de jugar allá. Hablamos de lo lindo que va a ser. Ir ahí, jugar con Argentina... va a ser hermoso, no veo la hora de ir. Mi primer partido de vuelta (en Aston Villa) con la medalla y el guante, ser ovacionado por todo un estadio de Inglaterra, fue hermoso. Tener ese cariño de mi club fue muy lindo. Pero me hubiera gustado que el primer partido sea en Argentina con nuestra gente”.

EL COMPACTO DE ASTON VILLA 3-0 BOURNEMOUTH

