Un campeón del mundo con Francia, lapidario con Messi: “¿Qué quiere este chico?”

Christophe Dugarry criticó con dureza a Lionel Messi

Mientras el futuro de Lionel Messi en el Paris Saint Germain es una verdadera incógnita, las críticas no paran de caer sobre el argentino, a quien apuntan como uno de los principales responsables de la eliminación del conjunto de la capital en octavos de la Champions League a manos del Bayern Munich.

El último en sumarse a esta nómina fue el ex futbolista y ahora colaborador en RMC Sports Christophe Dugarry. El campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000 con la selección de Francia apuntó con dureza contra la Pulga: “En esta historia quiero escuchar a Messi expresarse. ¿Qué quiere este chico? En algún momento necesito que haga balance, que se exprese, que venga a ‘Rothen enciende’ y que nos explique que ama al PSG, que está contento, que sus actuaciones han sido menos buenas en las últimas semanas por tal o cual razón, que todavía cree que tiene piernas para poder dar lo mejor, que ama a este club… En algún momento o otro, necesito que Messi me envíe algo de vuelta”.

“Claro, sobre su rendimiento no vas a decir que quieres extenderlo, es obvio, su rendimiento no está a la altura. ¿Para qué está ahí? ¿Está ahí por el marketing, por las camisetas, por el rendimiento?”, concluyó el ex mediocampista delantero del Milan de Italia, Barcelona de España, Olympique Marsella de Francia y Birmingham de Inglaterra.

Christophe Dugarry fue campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998

Vale recordar que esta no es la primera vez que Dugarry es lapidario a la hora de referirse a Lionel Messi. Hace un par de años soltó una repudiable frase: “¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”. Y luego, añadió: “Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde pelotas, juega con la pierna encogida. Debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema”.

El ex futbolista, ante el revuelo que originaron sus palabras, intentó aclarar la situación: “En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastorno autista, esa no fue mi intención. Me disculpo con cualquiera que pueda haber ofendido”.

En las últimas horas también comenzó a tomar fuerza el supuesto enojo de los ultras del PSG con sus principales figuras y la chance de que sean silbados en el Parque de los Príncipes. Christophe Galtier expresó en conferencia de prensa que no entendería cuál sería el motivo para que sus dirigidos sean reprobados por el público: “La temporada pasada es la temporada pasada. No hay por qué pitar a los jugadores, dieron el máximo en esta competición. Nos eliminaron porque el Bayern de Múnich llegó mucho mejor que nosotros”.

“Sé que Leo, la dirección deportiva y el presidente intercambian mucho. No sé los entresijos de la discusión. Si Leo debe estar la próxima temporada, ya lo dije: es la voluntad de cada uno. Leo está feliz en el vestuario. Son 18 goles y 17 asistencias esta temporada. Sí, vi algunas críticas al juego del Bayern. Pero no fue el único. Fue muchas veces decisivo. Es un jugador importante, como su comportamiento en el vestuario todos los días. Entrena todos los días, siempre está feliz de jugar, de hacer que sus compañeros jueguen bien. Sobre su futuro, es demasiado pronto para saber qué pasará”, esbozó el DT.

