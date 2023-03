“Parece que sabe cómo comprar árbitros”: la dura sentencia del presidente de la Liga de España contra Piqué

El presidente de La Liga, Javier Tebas, disparó contra Gerard Piqué. Foto: REUTERS/Susana Vera

El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, se refirió al escándalo que envuelve al Barcelona relacionado a la contratación de árbitros. “Se ha iniciado un proceso de investigación y el fútbol nacional y mundial necesita una explicación”, deslizó.

“El daño reputacional al Barça y a La Liga es tremendo. Es muy triste y desagradable. El Barça es uno de los equipos más importantes de esta competición. Esconderse no es la solución. Aquí el tema va a continuar con un desfile mediático. No hay que esconderse, ni ir de víctimas. Hay que dar explicaciones a los socios y aficionados”, destacó el directivo en el foro de La Vanguardia.

En este sentido, el funcionario también disparó contra Gerard Piqué, uno de los impulsores de la Superliga Europea que despertó un debate en el Viejo Continente. “Me parece muy listo sobre temas de dinero. Una cosa es pagar a un árbitro y otro pagar para influir. Por eso digo que el Barça no ha comprado árbitros”, subrayó.

Sin embargo, en su discurso, el directivo continuó con un claro mensaje dirigido al ex defensor del Blaugrana: “Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros. Hay que tener cuidado. No creo que el Barcelona compre árbitros. Da la sensación de que estamos hablando de intentar influir. Pensemos que en todo colectivo siempre hay alguna excepción, si no estaríamos en el cielo todos. No se trata de que se haya ganado títulos por comprar árbitros”.

Además, reveló un diálogo que mantuvo con el presidente del Culé, en el que expone sus diferencias. “Joan Laporta no puede decir que haya algún encargado de control económico al que yo le haya dicho que tiene que hacer algo porque no me gusta el Barcelona. No le tengo manía al club y lo sabe, las normas no son de Tebas, sino de todos los departamentos de La Liga, es cuestión de cumplirlas”, aclaró.

Tebas habló también del Caso Negreira y puntualizó que lo que dijo en rueda de prensa relacionado a que Laporta debería dimitir estaba dentro de un contexto y que, en cualquier caso, “el daño reputacional que se está haciendo al fútbol español e internacional es ya irreparable”.

El presidente de La Liga no ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad catalana, aunque da margen para que el club lleve a cabo la correspondiente investigación, y dijo no sentirse decepcionado por lo que el presidente azulgrana ha dicho de él: “Si tuviese que sentirme así por cada cosa que dice Laporta u otro presidente, estaría todo el día decepcionado”.

Javier Tebas quiso aclarar que no se trata de “relaciones reconducibles o no”, sino de que se cumplan las normas y se aclaren “los motivos de los pagos y los responsables” del Caso Negreira, algo que sin duda “no se puede reconducir en una cena o una merienda porque se trata de algo serio”.

Por otro lado, también destacó que uno de sus máximos deseos es volver a ver a Lionel Messi con la camiseta del Blaugrana. “El Barça intenta ponerse en una masa de 499 ó 450 millones pero no es fácil. No queremos que el Barça tenga un gran problema económico y si eso nos cuesta estar enfadados con ellos, pues estaremos”, concluyó.

