La promesa de Del Potro por el Mundial que ganó Argentina que podría revolucionar el tenis: “Messi y el equipo me pusieron a entrenar”

Del Potro ganó la medalla de bronce en los JJOO de Londres 2012 y la de plata en Río 2016 (Foto: AFP)

¿Es posible que Juan Martín del Potro vuelva a jugar el US Open? La pregunta parece retórica. Sobre todo por las últimas declaraciones que había hecho el tandilense referidas a su retiro a causa de las molestias físicas. “Mi prioridad es la calidad de vida, porque no aguanto más el dolor, pero esto (el tenis) no lo voy a cerrar, lo quiero dejar abierto. Después, el tiempo y la vida dirán cómo termina, pero hoy busco tratamientos para mejorar mi calidad de vida, no para jugar. Eso es una gran diferencia en mi día a día”, había sido el análisis que había hecho la Torre que despertaba la esperanza de sus fanáticos.

Las hipótesis sobre su presunto regreso al circuito continuaron en Twitter. La leyenda nacional, que ganó dos medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, realizó una llamativa apuesta relacionada a la Scaloneta y el Mundial conquistado en diciembre. “Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, fue la sentencia que recogió el periodista Gustavo Goitía en sus redes y luego publicó ESPN.

El título en Medio Oriente de la Albiceleste fue una motivación adicional para el singlista que fue parte de la máxima gloria nacional en la Copa Davis de 2016. “Yo salía a la calle y antes de preguntarme cómo estaba, me preguntaban cuándo jugaba, esa pregunta que me hicieron durante tres años y pico, y más también, con las operaciones de muñecas, era algo que fui tomando en forma más natural, pero a lo último lo padecí mucho””, recordó hace unos meses.

Todo comenzó porque el campeón del US Open 2009 no había dudado en manifestar su entusiasmo cuando un usuario de Twitter le preguntó si jugaría el certamen de Estados Unidos si el combinado albiceleste lograba el objetivo en el país del Golfo: “Dale, haré todo lo posible”, fue la respuesta del tenista que marcó una era en los últimos años.

Ahora, en el contexto de su condición de padrino del Roland Garros Junior Series que se disputa en San Pablo, realizó diferentes declaraciones y la citada frase encendió la ilusión de los fanáticos.

El torneo se jugará del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre. Todavía hay tiempo y esperanzas, aunque la gesta depende de varias cuestiones, empezando por su físico. Además, como hoy se encuentra fuera de circuito, debería recibir una invitación para completar su anhelo. ¿Será posible la participación de Delpo? El mundo deportivo ya imagina The Last Dance.

OTRAS FRASES DE DEL POTRO

“Lo único que me faltó fue ser N° 1 del mundo, fue un sueño, siempre trabajé para tratar de ser el mejor, pero estoy súper orgulloso de mi carrera. no log´re ser 1 porque estaban Nadal, Federer y Djokovic. Al ver contra quiénes peleé, también es muy lindo saber que fueron ellos los que no me dejaron alcanzar ese sueño

Algún día se va a terminar el Big Three. Será Carlos Alcaraz, Sinner, Rune u otros jóvenes los que lideren y marquen el ritmo en el circuito. sin embargo, creo que todos aprendimos mucho del Big Three y, para mí, por muchos años no va a volver a suceder algo similar”.

