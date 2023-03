La furia de Medvedev tras sufrir un accidente en Indian Wells: “Esta pista es una desgracia para el tenis”

Susto para Medvedev en Indian Wells

El tenista ruso Daniil Medvedev, que ha ganado tres títulos en un arranque de 2023 magnífico, remontó el partido ante el alemán Alexander Zverev y se enfrentará en cuartos de final de Indian Wells al español Alejandro Davidovich.

Te puede interesar: Peque Schwartzman quedó eliminado de Indian Wells en segunda ronda y profundizó su mal momento

Sin embargo, la victoria del jugador de 27 años se vio empañada por un episodio que lo tuvo a él como protagonista y por el cual intentó disculparse antes de abandonar la cancha. Durante los primeros compases del enfrentamiento, Medvedev se quejó en reiteradas oportunidades sobre la superficie.

“Esta pista es una desgracia para el tenis (...). ¿Y lo llaman pista dura? ¡Qué vergüenza llamar a esta horrible pista una pista dura!”, vociferó el ruso tras perder el primer set ante Alexander Zverev por 6-7(5). Pese a que logró dar vuelta el resultado (6-7(5), 7-6(5) y 7-5 en 3 horas y 17 minutos), el actual número 6 del mundo apuntó contra la organización del torneo.

Te puede interesar: La confesión de un ex número 1 del tenis sobre su rivalidad con Rafael Nadal: “Me da miedo jugar contra él en polvo de ladrillo”

En uno de los descansos, le dijo al árbitro que iría caminando al baño tan lento como era la propia pista y aseguró que no le importaba si le sancionaban por ello.

“Si nos permiten jugar en semejante pista, yo me puedo permitir hacer lo que quiera”, defendió el tenista, quien continuó con su particular ‘show’ de comedia andando de forma descaradamente lenta camino del aseo. “Esto no es una pista rápida. Sé lo que es una pista rápida. Soy un especialista”, añadió en otro de los descansos.

El personal médico ingresó a la cancha para atender al ruso (USA TODAY Sports)

Finalmente, tras las quejas llegó el susto para el tenista ruso después de sufrir un tropiezo que pudo haber terminado en lesión. Se jugaba el sexto game del segundo set cuando se torció el tobillo y cayó desplomado sobre el suelo ante la preocupación de todos los presentes en el recinto.

Te puede interesar: Cerúndolo venció al local Sock y avanzó a tercera ronda de Indian Wells

Los servicios médicos del torneo trabajaron en un tobillo que parecía inflamado y, afortunadamente, Medvedev pudo volver a la pista central de Indian Wells para firmar una gran remontada ante un Zverev muy desafortunado para cerrar los ‘break’ (solo convirtió 2 de las 17 bolas que tuvo para romper el saque de su rival).

Cabe destacar que una vez consumada su victoria, recapacitó sobre su actuación y sus enojos: “Hay tipos como Cam Norrie, no sé si a Alcaraz le gusta jugar aquí, pero Norrie definitivamente adora jugar aquí, que diría, ¿por qué cambiamos las pistas?, y tiene razón. No podemos cambiarlas porque a mí no me guste. Aquí, hablando tranquilo, lo entiendo y no me gusta mi comportamiento en la pista. Creo que en realidad me distrae y sería mejor simplemente callarme y jugar. Eso es lo que debo hacer. Pero al mismo tiempo, así es como soy”.

Quinto cabeza de serie de Indian Wells y el único capaz de derrotar en lo que va de año al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, Medvedev no ha perdido un partido en 2023 desde que cayó en la tercera ronda del Abierto de Australia. Así, Medvedev ha conquistado de forma consecutiva los torneos de Rotterdam, Doha y Dubái.

En cuartos de Indian Wells se enfrentará a Davidovich, que venció este martes en octavos al chileno Cristian Garín por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos.

Seguir leyendo