México vs Canadá: dónde y a qué hora ver el juego clave para la novena mexicana en el Clásico Mundial

Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Foto: @LigaMexBeis

La selección mexicana de béisbol jugará su cuarto partido en el Clásico Mundial 2023 ante su similar canadiense en lo que será un duelo directo por el pase a los cuartos de final. Tras el valioso triunfo ante la Gran Bretaña, la novena tricolor buscará vencer a su oponente para superar la fase de grupos por primera vez de 2009.

Aunque la clasificación a la siguiente etapa depende meramente de ellos, el conjunto mexicano tiene enfrente a un oponente que, al igual que ellos, busca la victoria para continuar en la competición. Se trata de un enfrentamiento directo que cuenta con un historial balanceado al registrar una victoria y una derrota por bando.

Hasta el momento, México tiene un récord de una derrota (4-5 vs Colombia) y dos triunfos (11-5 vs Estados Unidos y 2-1 vs Gran Bretaña). Por su parte, el registre de Canadá luce exactamente igual al haber ganado en dos ocasiones (18-8 vs Gran Bretaña y 5-0 vs Colombia), y haber sido derrotado una sola vez (1-12 vs Estados Unidos).

El pitcher abridor para el partido ante la novena canadiense será José Urquidy, elemento que juega en los Astros de Houston de las Grandes Ligas.

Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Foto: @MexicoBeis

Dónde y a qué hora ver el México vs Canadá

¿Cuándo y a qué hora? Miércoles 15 de marzo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Chase Field de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

¿Transmisión? A través de las señales de Imagen Televisión.

México busca hacer historia en el Clásico Mundial con un róster que por primera vez cuenta con los argumentos reales para aspirar al título. La mejor presentación de una novena tricolor data de la edición de 2006 cuando obtuvieron el sexto puesto.

Desde entonces, el equipo ha asistido de manera consecutiva a las de 2009, 2013, 2017: en la primera logró avanzar a cuartos y terminó en octavo, mientras que en las últimas dos fue eliminado en fase de grupos.

El formato para el torneo de 2023 consta de cuatro grupos con cinco grupos cada uno. Cada novena disputará cinco partidos y las dos mejores avanzarán a la siguiente etapa, los demás quedarán eliminados. No obstante, al tercer y cuarto puesto les serán otorgados su lugar para el siguiente Clásico Mundial de Béisbol a disputarse en 2026.

“Los jugadores se sienten cobijados y queridos. El cariño que la afición les ha mostrado. Se sienten comprometidos. Es una cosa muy bonita. Estamos trascendiendo a no sólo ser fans de esta Selección, el aficionado al deporte se están haciendo fans del beisbol”, Benjamín Gil, mánager de la novena mexicana, luego de la victoria ante la Gran Bretaña.

El pelotero mexicano Joey Meneses, a la derecha, mira su jonrón de tres carreras contra Estados Unidos en el cuarto inning de su juegp del Clásico Mundial de béisbol en Phoenix, el domingo 12 de marzo de 2023. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Róster de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023:

Pitchers: Erubiel Armenta (Filis de Filadelfia), Javier Assad (Cachorros de Chicago), Luis Cessa (Rojos de Cincinnati), Jesús Cruz (Filis de Filadelfia), Giovanny Gallegos (Cardenales de San Luis), Adrián Martínez (Atléticos de Oakland), Gerardo Reyes (Angelinos de Los Ángeles), Wilmer Ríos (Rojos de Cincinnati), JoJo Romero (Cardenales de San Luis), Jake Sánchez (Padres de San Diego), Patrick Sandoval (Angelinos de Los Ángeles), Julio Urías (Dodgers de Los Ángeles), José Urquidy (Astros de Houston), César Vargas (Sultanes de Monterrey), Taijuan Walker (Filis de Filadelfia) y Samuel Zazueta (Toros de Tijuana).

Catchers: Austin Barnes (Dodgers de Los Ángeles) y Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto).

Infielders: Jonathan Aranda (Rays de Tampa Bay), Isaac Paredes (Rays de Tampa Bay), Rowdy Téllez (Cerveceros de Milwaukee), Alan Trejo (Rockies de Colorado), Luis Urías (Cerveceros de Milwaukee) y Roberto Valenzuela (Sultanes de Monterrey).

Outfielders: Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay), José Cardona (Sultanes de Monterrey), Jarren Durán (Medias Rojas de Boston), Joey Meneses (Nacionales de Washington), Alek Thomas (Diamondbacks de Arizona) y Alex Verdugo (Medias Rojas de Boston).