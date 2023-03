Los mensajes poco alentadores que anuncian una lesión más grave de Garnacho: qué pasará con la lista de la Selección para los amistosos

Garnacho, en el momento de ser atendido tras la lesión (EFE)

El final del partido en el que el Manchester United igualó sin goles de local ante el Southampton ofreció una mala noticia para la selección argentina: Alejandro Garnacho sufrió un golpe de Kyle Walker-Peters en su tobillo derecho y debió retirarse del campo con claros signos de dolor. Fue su compatriota Lisandro Martínez el primero de sus compañeros en acercarse y que le habló para darle ánimo mientras el juvenil se tomaba su cara. Las imágenes posteriores no ayudaron para inyectar optimismo, más allá de que Erik ten Hag, entrenador de los Diablos rojos, estimó que “no está tan mal”: se marchó del estadio Old Trafford con una bota de protección en la pierna derecha y en muletas.

Pues bien, 24 horas después de la fatídica jugada, las noticias no parecen ser positivas, a la espera del parte oficial. El United tampoco envió al predio de Ezeiza los resultados de los estudios, pero el esguince de tobillo traería compromiso ligamentario, por lo que el delantero, de 18 años, se perdería los amistosos ante Panamá y Curazao del 23 y 28 de marzo en el estadio Monumental y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

“Malas noticias: Alejandro Garnacho se hizo estudios y la lesión es más grande de lo esperado. Se perdería la doble fecha con la selección argentina”, confirmó el periodista Gastón Edul. Horas antes, Roberto Garnacho, hermano del ex Atlético Madrid, ya había dejado señales de que el anhelo de debutar con la Albiceleste mayor iba a quedar para otra ocasión.

“Sé que volverás más fuerte”, fue el primero de sus mensajes en Twitter. Luego, incorporó un segundo posteo, bajándole el pulgar al viaje a las tierras de los ganadores de la Copa del Mundo. Embebió una vieja publicación del 28 de febrero en la que les pedía a los seguidores “denme planes para hacer en Argentina cuando vaya”. Le añadió un emoji ilustrando su tristeza.

De todas maneras, Scaloni y su cuerpo técnico todavía no formalizaron su baja y aguardan por la comunicación del United. ¿Habrá reemplazo en la lista, que hasta el momento, con la última incorporación de Giovanni Simeone, consta de 36 hombres? Por cantidad no parece haberle falta al Gringo, aunque tal vez desee seguir inyectándole mística a alguna de las promesas que despuntan, como los nominados Valentín Carboni, Máximo Perrone o el citado Garnacho. ¿Será tal vez Nicolás Paz, valor del Real Madrid que disputó el Sudamericano Sub 20?

* La lesión de Garnacho y las principales alternativas del empate del United ante Southampton

