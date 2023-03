El mensaje de la madre de Dani Alves en medio de la investigación por el caso de agresión sexual

Lucía Alves se pronunció en sus redes sociales

Dani Alves continúa en prisión a la espera de que concluya la fase de investigación y estudio de las pruebas que darán paso al juicio oral. El futbolista está acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, pero su defensa insiste en que las relaciones fueron consensuadas.

Esa teoría, que los abogados deberán comprobar ante los jueces, también es la que cree la madre del jugador, Lucía Alves, quien en todo momento se mostró segura de que su hijo es inocente y así lo demostró en todo momento desde aquel 20 de enero cuando las autoridades lo arrestaron.

En esta ocasión, Lucía utilizó su cuenta de Instagram para dejar varios mensajes bíblicos. “Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar”, fue una de las frases que publicó en su red social antes de que cambiara la privacidad de su perfil al ver que su publicación se había vuelto viral.

“Sé que mi sonrisa molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria”, continuó la madre del ex jugador del Barcelona y remarcó: “Amigos que nunca los traicionará. Si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidarán de ustedes en tres días”.

Finalmente, utilizó las stories para postear una frase que hace referencia a Daniel 6:27: “Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones”.

En lo que respecta al caso, y siguiendo los tiempos previstos por la justicia española, a finales de este año se llevaría a cabo el juicio, en el cual el brasileño se enfrentaría a “un delito de agresión sexual con penetración del articulo 179 del Código Penal que tiene prevista una pena entre 4 y 12 años de prisión”, detalló la Fiscalía.

Por su parte, la defensa de Dani Alves continúa centrada en la versión de que las relaciones fueron consentidas basándose en las cámaras del lugar en donde se podría ver a Alves ingresando al baño primero y la joven unos minutos después dentro de un ambiente distendido.

