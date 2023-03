Detienen al luchador “Cuatrero”, por tentativa de homicidio en contra de Stephanie Vaquer

Tras ocho días de haberse levantado una denuncia en contra del luchador mexicano “Cuatrero” por parte de su pareja sentimental, la chilena Stephanie Vaquer por presunto intento de homicidio, la Fiscalía de Investigación General de la Ciudad de México dio a conocer que el pugilista fue detenido en el estado de Aguascalientes durante la noche del viernes 10 de marzo.

Fue durante una función de lucha en la entidad ya mencionada, donde el Cuatrero fue arrestado por las autoridades de la Policía de Investigación para posteriormente ser trasladado al las instalaciones de la FGJ de la CDMX. Se especula que sea el mismo sábado 11 de marzo cuando se tenga su primera audiencia dentro del reclusorio oriente de CDMX.

Como ya se mencionó, el atleta mexicano fue demandado por parte de la también luchadora chilena Stephanie Vaquer, mujer con quien sostenía una relación sentimental. Aunque en un principio no se sabía si la sudamericana había acudido a las autoridades para presentar cargos en contra de su pareja, el 8 de marzo la Lucha Libre AAA Worldwide emitió un comunicado en el que se dio a conocer la existencia de la demanda por parte de Stephanie.

“Desde la Lucha Libre AAA Worldwide refrendamos el respeto y la igualdad de todas las mujeres. Por lo tanto rechazamos todas las expresiones de violencia de género. Es por eso que nos encontramos consternados por la grave denuncia que se ha hecho en contra del luchador ‘Cuatrero’”.

De igual manera, el 6 de marzo, el comentarista “El Planchitas” publicó un video en su cuenta de TikTok en el que reveló imágenes sobre las agresiones de las que fue víctima Vaquer. Lo que más llamó la atención fueron las fotografías que presentó en el video, en donde se pueden ver las lesiones en el cuello y la forma en la que le habría obstruido las vías respiratorias con las manos.

Posteriormente, se observa como el comentarista cuestiona al mexicano sobre el tema, a lo que el presunto culpable evadió la pregunta respondiendo que era un tema personal. “Ah no, todo eso es cuestión personal la verdad, pregúntame de las luchas”. El cuestionamiento se dio en el evento que se llevó a cabo en el Foro Sol el pasado 4 de marzo (The World Is a Vampire).

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación a sus derechos humanos. Los distintos tipos y manifestaciones de la violencia de género, ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto, mediano y largo plazo para las personas y particularmente a las mujeres que lo enfrentan. De igual manera, las violencias no solo afectan la salud de las mujeres, sino que, también tienen un elevado costo social y económico para los sistemas de salud y la sociedad en general.

De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la violencia contra las mujeres se define como “toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.”