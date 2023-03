Simeone fue homenajeado en Atlético de Madrid: el singular momento que eligió como el más destacado en 12 años

Simeones sorprendió cuando eligió su mejor momento en el Atlético de Madrid

Diego Simeone se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en el Atlético de Madrid. Con 613 compromisos, el Cholo superó a la leyenda del club Luis Aragonés y fue homenajeado por la entidad española. “El respeto a una persona eterna que será Luis para todos nosotros. Él estuvo donde estoy yo. Él sabe las dificultades, cómo tener que controlar los egos, cómo tener que convivir con las emociones de cada uno de los jugadores que tienes y que todos son importantes, y lo que necesita el equipo y lo que tenemos que representar al club, lo que tengo que hacerle llegar a la gente en cada conferencia, que no es fácil”, deslizó el estratega en un emotivo evento dedicado a su persona.

“Estoy tranquilo, estoy en paz, estoy en el lugar dónde quiero, hago lo que me gusta, me ilusiona ver cuando el equipo se pone de pie en un momento difícil y apunta a seguir peleando hasta el final”, valoró. Sin embargo, lo llamativo que de sus 12 años a cargo del Colchonero, en los que obtuvo 8 títulos, el argentino se quedó con una derrota como el momento más significativo desde que arribó al conjunto ibérico. “El recuerdo que más me queda de estos años es la final perdida con el Real Madrid en Milán, por penales, porque más cerca de ganar no estás”, sorprendió.

Simeone destacó la importancia de los “gestos” de Memphis, Griezmann, Carrasco o Morata en sus goles dedicados a él. “También las palabras de cada uno de los jugadores cuando fue terminando el último partido. No es simple, no es fácil lograrlo. Cuesta mucho el día a día. Y todos quieren jugar. Todos queremos lo mejor para nosotros primero. Gestionar doce años a distintos jugadores no es fácil. Me gusta, me ilusiona”, remarcó.

Entre sus 613 partidos, le vienen a la cabeza la semifinal de la Champions League contra el Chelsea en Stamford Bridge, en la temporada 2013-14, el duelo con Barcelona cuando se proclamó campeón de Liga en el Camp Nou y la mencionada decepción que sufrió frente al Merengue en el certamen más codiciado de Europa. “Les pedí a los jugadores dos cosas antes: jueguen con pasión y con corazón, el talento lo tienen. Representaron de la mejor manera el partido, con una contundencia fantástica, porque son muy buenos. Entendieron cómo había que jugar el partido para hacer daño donde creíamos que podíamos hacer daño. Me quedo con el equipo, con la comunión, cómo interpretaron la sensibilidad de un partido importante para el entrenador”, argumentó.

“Costó mucho el reconocimiento, porque él no lo quería. Es complicado para estas cosas. Desde el club lo convencieron y creo que valió la pena”, dijo su pareja Carla Pereyra en primera instancia. ”Es una persona muy amable para convivir, es fácil vivir con él. La experiencia a lo largo de este tiempo le permitió también disfrutar un poco más de sus hijos. Es el equilibrio que necesita para el día a día, para la presión”, añadió sobre el entrenador. Y concluyó: ”Ese equilibrio es el que lo lleva a estar tanto tiempo en un lugar donde quiere estar y donde se fuerza mucho por estar”.

