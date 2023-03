El impactante cambio físico de un ex futbolista del Liverpool que llegó a pesar más de 170 kilos: “Temí por mi vida”

Neil Ruddock llegó a pesar más de 170 kilos

El ex futbolista Neil Ruddock es una de las grandes estrellas en un reality de celebridades que comenzó hace algunas semanas en Inglaterra y su figura llamó la atención de todos los televidentes, después de años de luchar contra la obesidad. El ex defensor que se desempeñó en clubes como Tottenham, y Liverpool a finales de la década del 80 y principios de los 90 habló sobre los cambios que ha sufrido en su físico.

En una extensa charla con Daily Mail, el ex deportista de 54 años se mostró renovado después de haberse sometido a una operación de cinturón gástrico, luego de haber realizado una estricta dieta que le permitió ingresar al quirófano. Según contó, tuvo una fuerte recaída durante la pandemia del coronavirus: “Sufrí durante el Covid-19, ese fue un factor importante, solo me sentaba en casa y estaba cada vez más grande. Me volví más perezoso”.

“Estaba comiendo montones y montones de comida para llevar, haciendo sándwiches de tocino solo por hacer algo. Estaba recibiendo helados... es una maldita locura”, comentó al explicar que las aplicaciones de delivery le jugaron una mala pasada.

Luego, conoció a un grupo que se dedica a tratar a personas que padecen obesidad y las ayudan a bajar de peso. Eso lo animó a pedir ayuda y salir de la situación en la que estaba: “Temí por mi vida, definitivamente. Sé que mucha gente leerá esto y dirá que hice trampa (por haberse operado), y te digo lo que hice... engañé a la muerte. Por la forma en que iba, quién sabe cuánto tiempo podría continuar así’.

Neil Ruddock llegó a pesar más de 170 kilos y en 2019 se había mostrado en varios programas de televisión, orgulloso de haber perdido pesos y haber recuperado algo de masa muscular. Pero, con el encierro producto de la pandemia empezó a comer comida chatarra y abandonó la actividad física, por lo que rápidamente subió de peso y complicó su salud.

Después de someterse a un estricto régimen alimenticio, fue operado el 8 de septiembre en una clínica especializada y se le colocó un cinturón gástrico después de que le extirparan dos tercios de su estómago. “Todavía puedo comer lo que quiero, pero ahora solo puedo comer unos cuatro bocados. Entonces, cuando estoy en mi casa pido tres platos y como un bocado de cada uno. Obtengo la misma satisfacción porque me llena”, explicó en diálogo con el portal británico.

Además contó que antes, cuando conducía su automóvil y pasaba por la puerta de un local de comida rápida, debía bajarse y pedirse una hamburguesa con queso y un batido de chocolate, pese a que ni siquiera tenía hambre.

El ex futbolista inglés, que disputó un partido para la selección de su país, ha dejado el alcohol y las gaseosas y espera ahora que los dolores de rodilla que le provocaba su sobrepeso ya no regresen. Su única preocupación, por el momento, es renovar su clóset, ya que según contó la mayoría de su ropa es de tallas muy grandes para su físico actual.

