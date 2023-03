Era mejor que Buffon pero terminó adicto a la cocaína y condenado por vender droga: la triste historia de Mateo Caterini

Marco Caterini, ex figura de las selecciones juveniles de Italia, fue condenado a prisión por vender cocaína.

Sus cualidades deportivas eran suficientes para desarrollar una fantástica carrera, quizás hubiera podido ganar trofeos en grandes equipos y ser más que Gianluigi Buffon en la selección de Italia, principalmente porque alguna vez lo fue a nivel juvenil. Pero el ex futbolista Marco Caterini condenado este lunes a un año y seis meses de prisión, con sentencia condicional, por tráfico de drogas, resistencia a un funcionario público y lesiones, según informó el periódico Il Messaggero.

Caterini, quien se formó como jugador en las categorías inferiores de AS Roma y fue subcampeón de Europa Sub-16 con Italia siendo compañero de Francesco Totti y Gigi Buffon, no terminó de convertirse en la estrella que insinuaba. Trabajó como topógrafo y productor de seguros, pero tuvo que lidiar con su adicción a la cocaína y fue detenido por primera vez el pasado 2 de junio de 2022.

En aquella ocasión, fue sorprendido por dos agentes vestidos de civil en el distrito de Quarticciolo cuando intentaba traficar droga en pequeñas cantidades en la capital italiana y, según las propias palabras de Marco Caterini, recurrió a la venta de estupefacientes para meramente cubrir los costos de sus propias dosis.

“En ese momento me encontraba en un estado de alteración y, asustado de volver a ver al agente que me había detenido un mes antes, instintivamente tuve la reacción de huir. Al huir tropecé varias veces hasta que me encontré en el suelo. En ese momento me agarraron pero luché, a tirones, para poder soltarme y salí corriendo. Entonces me di cuenta de que ya no me perseguían y que había perdido mi billetera con mis documentos, entonces probablemente eso fue suficiente para identificarme. Mi vida se trasladó a los barrios de traficantes de droga de Roma, como San Basilio, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, y como consumidor habitual terminé vendiéndola. Estaba vendiendo las dosis mínimas necesarias para poder mantener la mía”, dijo Caterini durante la audiencia.

Marco Caterini junto a Francesco Totti y Gigi Buffon en la selección de Italia Sub-16.

Su vida adolescente era muy distinta. Fue uno de las grandes joyas juveniles de la Azzurra a principios de los ‘90, tenía como suplente a Gigi Buffon, actualmente uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol italiano. Parecía estar predestinado al éxito tras aquella medalla de plata en el Campeonato Europeo Sub-16 y después de conquistar con la AS Roma el Scudetto Allievi, la Coppa Italia Primavera y un torneo internacional en París.

Todo se derrumbo con una leve lesión que le hizo perder el puesto con Buffon y que hizo que la AS Roma no le renovara su contrato. No quiso aceptar una propuesta del club para irse cedido al Tricase de Puglia de la Serie D, y a partir de ahí nada volvió a ser como antes. Su corta carrera quedó registrada en un documental de Paolo Geremei llamado ”Zero a Zero” estrenado en 2013, donde cuenta su breve trayectoria en el fútbol junto a otras dos ex promesas de la cantera del equipo capitalino (Andrea Giulii Capponi y Daniele Rossi).

