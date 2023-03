Carlos Zambrano y los dardos contra Boca tras ganar la Supercopa Argentina: “No hay ni premio, es una mentira”

Zambrano le resta importancia al título de Boca

Carlos Zambrano llegó como una de las apuestas del Consejo de Fútbol de Boca Juniors una vez que la actual Comisión Directiva del club se hizo cargo a principios de 2020. El peruano supo ser una pieza importante de recambio para la defensa del equipo, tanto en los ciclos de Miguel Ángel Russo como los de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra. Incluso fue titular en reiteradas ocasiones y obtuvo cinco títulos con la camiseta azul y oro. Sin embargo, no se fue bien de la institución y en su última entrevista volvió a dejarlo en claro.

“¿Si le escribí a Advíncula por el título (de Supercopa Argentina) de Boca? Le escribí porque hoy día es su cumpleaños, fue más saludarlo por eso. Por el título hasta yo me siento parte porque estuve en gran parte”, fue el dardo que lanzó el defensor de 33 años que firmó para Alianza Lima de Perú luego de desvincularse inesperadamente del Xeneize cuando parecía que iba a renovar en 2023.

El Kaiser, que debutó en el fútbol peruano con una expulsión en el clásico frente a Universitario hace algunas semanas, habló por primera vez desde esa roja. Recordó lo “mala leche” que era la prensa en Argentina y le restó completa importancia a la última conquista de Boca en Santiago del Estero, estrella que fue muy celebrada en el partido de anoche frente a Defensa y Justicia en la Bombonera: “No hay ni premio, es una mentira. Si les dijera cuanto se gana, se van a reír”.

Los peruanos Advíncula y Zambrano celebran un título en Boca con la bandera de su país

Tras su presentación en Alianza Lima, el ex Schalke 04 había aclarado que su salida de Boca fue “complicada” y que se decidió en un día y medio: “Ocurrieron cosas que escaparon de mis manos y lo primero que hice fue regresarme a Perú y por mutuo acuerdo romper el contrato. Queda en ellos cómo fueron las cosas. Yo me quedo tranquilo de que siempre fui directo, nunca fui doble cara ni nada. El fútbol es un negocio muy grande en el cual a veces hay que aceptar decisiones de arriba. No voy a salir a hablar bien o mal de nadie. Soy como soy, si tengo que acatar las órdenes, las voy a acatar. Yo podría hablar de la realidad, pero no es dable. Prefiero quedarme callado y nada más”.

Cabe recordar que en el último tiempo el jugador de la Albirroja había sido protagonista de dos episodios que generaron controversia en el Mundo Boca. Primero formó parte del trío de intoxicados previo a un partido contra Newell’s por la liga local, y luego en el entretiempo de un encuentro disputado en cancha de Racing en el que se tomó a golpes de puño con Darío Benedetto. Ambas cuestiones le restaron crédito, aunque siempre volvió a ser tenido en cuenta por los entrenadores de turno.

El ex Schalke 04, Rubin Kazan, Dinamo Kiev y Basilea, se marchó del Xeneize con cinco títulos: la Superliga 2019/2020, la Copa de la Liga 2020 y 2022, la Copa Argentina 2019/2020 y la Liga Profesional 2022.

