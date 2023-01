El enigmático dardo de Carlos Zambrano a la dirigencia de Boca Juniors en medio de su presentación en Alianza Lima

Carlos Zambrano rescindió su contrato con Boca Juniors de mutuo acuerdo y viajó a Perú en el cambio de año para rubricar su vínculo con Alianza Lima, donde ya fue presentado. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la capital peruana, el defensor central que fue declarado prescindible por Hugo Ibarra dejó un enigmático mensaje contra la directiva azul y oro: “El tema de Boca es muy complicado porque se decidió en un día y medio. Todo estaba prácticamente cerrado, pero al final ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos y lo primero que hice fue regresarme a Perú y por mutuo acuerdo romper el contrato”.

Sin dar demasiadas precisiones, el futbolista de 33 años dejó entrever que existió algún tipo de cortocircuito con la dirigencia boquense y/o el cuerpo técnico comandado por Ibarra: “Yo siempre fui un caballero, nunca hablé de más. Me criticaron por todos lados sin pruebas. La prensa siempre especulaba mucho y sacaban cuatro o cinco versiones. Aún así yo me quedaba callado, me golpeaban por todos lados, pero siempre me caractericé por ser así, no hablar de más ni oínar. Siempre me la comía solo”.

Y prosiguió: “Queda en ellos cómo fueron las cosas. Yo me quedo tranquilo de que siempre fui directo, nunca fui doble cara ni nada. Así es el fútbol, me tocó hacer algo allá y venir acá. Hoy en día estoy contento, donde quiero estar, y eso es lo que cuenta para mí”.

La presentación de Zambrano en Alianza Lima

Probablemente la frase de Zambrano que mayor curiosidad e interrogantes generó fue: “El fútbol es un negocio muy grande en el cual a veces hay que aceptar decisiones de arriba. No voy a salir a hablar bien o mal de nadie. Soy como soy, si tengo que acatar las órdenes, las voy a acatar. Yo podría hablar de la realidad, pero no es dable. Prefiero quedarme callado y nada más”.

El Kaiser remarcó que él “sabe lo que hizo”: “Soy un profesional cuando estoy en el campo, en el camerino estuve 10 puntos con todos. Si preguntas a mis compañeros o a la mayoría de trabajadores, todos se quedaron contentos conmigo. Me escribió todo el mundo, todos tristes porque me iba”.

Zambrano cumplirá el sueño de jugar en el equipo del cual es fanático desde pequeño luego de cumplir su contrato de tres años en Boca Juniors, donde obtubo cinco títulos (la Superliga 2019/2020, la Copa de la Liga 2020 y 2022, la Copa Argentina 2019/2020 y la Liga Profesional 2022).

“Sé que me di al equipo cien por ciento. Los últimos dos meses, cuando los defensores estaban lesionados, yo estaba un poco golpeado y aún así me metí al campo poniendo mi integridad. El cuerpo técnico sabe la realidad, la dirigencia sabe la realidad y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Fueron tres años hermosos y siempre voy a estar agradecido”, cerró.

