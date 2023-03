Boca Juniors volverá a tener sponsor en su camiseta después de 8 meses: los detalles del acuerdo

Nuevo sponsor de Boca en la camiseta

Boca Juniors acaba de anunciar un acuerdo de patrocinio con la empresa DirecTV que se rubricó hasta diciembre de 2025. Al igual que River Plate, los de la Ribera lucirán su nuevo sponsor en el dorso de la camiseta, más precisamente en la zona inferior al número. Transcurrieron más de ocho meses desde la última vez que el primer equipo disputó un partido con publicidad en su camiseta.

“Celebramos este acuerdo con DirecTV que consolida la posición de vanguardia del club en todos los rubros. Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo sponsor con el logro de la Supercopa Argentina, la estrella número 74. Esperamos festejar juntos más títulos”, declaró el presidente xeneize Jorge Amor Ameal, uno de los principales protagonistas que trabajaron en las últimas semanas para cerrar el acuerdo.

Aunque no se hicieron públicas las cifras, Infobae pudo averiguar que Boca embolsará unos 2,5 millones de dólares por temporada gracias a esta alianza publicitaria. La empresa latinoamericana de producción y distribución de contenidos audiovisuales será main sponsor y acompañará a la insignia azul y oro tanto en las competiciones domésticas (debutará este lunes por Liga Profesional ante Defensa y Justicia en la Bombonera) como en las internacionales (a partir de abril, la Libertadores).

El último partido en el que Boca usó camiseta con publicidad: fue ante Corinthians en 2022 con Qatar Airways en la franja amarilla (REUTERS/Amanda Perobelli)

Por otra parte, se anunciaron beneficios exclusivos para los socios y socias de todas las categorías que pertenezcan a Boca. Además, se comunicó que la empresa y el club “desarrollarán acciones conjuntas de responsabilidad social y sustentabilidad durante la vigencia del contrato, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables en donde la compañía produce y distribuye contenido”.

La última vez que Boca había lucido publicidad en su camiseta fue en la revancha de los octavos de final de la edición pasada de la Libertadores frente a Corinthians en San Pablo. Tras ese encuentro, exhibió por primera vez su indumentaria “limpia” contra Banfield en el torneo local y frente a los brasileños en la revancha de esa serie fatídica que culminó con eliminación en tanda de penales en la Bombonera.

Esta no será la única novedad en la vestimenta del equipo de la Ribera, ya que en cuestión de días podría anunciarse un nuevo acuerdo contractual para que Boca luzca otra publicidad en la zona delantera, sobre la franja amarilla (la compañía de juegos de azar, Codere, que también tiene River, pica en punta). Es más, no descartan que una tercera se sume a las mangas u hombros y termine de definir el look para la campaña 2023.

¿Por qué demoraron tanto los dirigentes en completar un acuerdo? Las informaciones que circulan en los pasillos de Brandsen 805 indican que como institucional y económicamente el club está ordenado, la mesa chica liderada por Ameal no quiso apurarse en aceptar ofertas a mediados del año pasado para sacar una mejor tajada ahora. De esta forma, Boca ahora sí embolsará varios millones de dólares que le permitirán continuar invirtiendo en infraestructura y pisar fuerte en el próximo mercado.

