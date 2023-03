Elías Ayub arremetió contra Irarragorri y la abolición del descenso

El "Tiburón" no dudó en señalar al presidente de Grupo Orlegi

Para el ex presidente de los Pumas de la UNAM, Arturo Elías Ayub, las cosas en el fútbol mexicano no marchan por buen camino debido a los intereses de los diferentes dueños de los clubes en el máximo circuito, haciendo hincapié sobre la forma en la que Alejandro Irarragorri metió mano en las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol para eliminar el ascenso y descenso en 2020.

En entrevista para el periodista Antonio de Valdés dentro de su canal de Youtube, el empresario mexicano habló sobre la actualidad del balompié azteca y la forma en la que los actuales dueños de los diferentes clubes han manejado las decisiones más importantes en la Liga MX y Selección Mexicana. Uno de los temas en los que más profundizó, fue en la abolición del descenso en el verano del 2020.

En un principio, la entrevista se enfocó en su trayectoria en el mundo empresarial, su recorrido e incursión en el fútbol mexicano cuando fue presidente de los Pumas entre 2001 y 2005, etapa en la que obtuvo el bicampeonato de liga en 2004 y el trofeo “Santiago Bernabéu” después de derrotar al Real Madrid en su propia casa.

Arturo Elías Ayub

De manera paulatina, la conversación fue tomando rumbo hacia la actualidad del fútbol mexicano y fue entonces cuando “Toño” consultó a Elías sobre su pensamiento de la Liga MX, a lo que el “Tiburón” le dijo que primero el le contestara esa pregunta.

“Yo sé que tu eres el que ahorita hace la entrevista, pero a ver, fuera de la empresa donde trabajas (Televisa), aquí estamos en Youtube. ¿Cómo ve Toño de Valdés el fútbol mexicano? la neta, no te rajes.” preguntó el emprendedor mexicano. De inmediato, Antonio no dudó en dar su respuesta: “Yo creo que tiene que regresar el ascenso y descenso, sin duda. Y lo de la multipropiedad se tiene que acabar también”.

A raíz de esa respuesta, el Director General de Fundación TELMEX se mostró en total acuerdo con De Valdés. “Pienso lo mismo que tu. No hay ninguna duda; lo del ascenso y descenso, ¿Qué cosa, no?... Nada más porque a alguien (Irarragorri) de repente se le ocurrió que porque su equipo andaba mal, que por cierto acababa de comprar (Atlas), pues voy a arreglar para que no haya descenso, porque el club me costó “x” millones de dólares. ¿Qué es eso?”.

PACHUCA, HIDALGO, 29MAYO2022- El equipo de fútbol Atlas se queda con el título de campeón de la Liga MX, Grita México C22 en el Estadio Hidalgo, tras derrotar al Club Pachuca.

“Y luego, ¿Qué te parece que califiquen a las finales del fútbol mexicano 12 de 18 equipos? Nunca debió crecer a 12. Tu no puedes tener tener un deporte profesional en donde no hay competencia, y lo que está pasando con nuestro fútbol es muy fácil, ¡No hay competencia!” sentenció el Director de Claro Sports.

Posteriormente, el comentarista de TUDN recordó que las declaraciones que dio el dueño del Atlas en los recientes días, en donde justificó las decisiones de la Federación con base al proyecto que se maneja en Estados Unidos con la MLS. Tras ello, Elías cuestionó de forma irónica a Antonio. “¿Quién dijo eso? ¿El que compró el equipo que iba a descender y entonces puso la regla para que ya no hubiera descenso? … Fíjate, que cosas tiene la vida”.

2011. Foto: Cuartoscuro.

Durante los últimos meses, bastante se ha señalado a Alejandro Irarragorri es uno de los dueños que más poder adquirió dentro del fútbol mexicano y que, fue una de las piezas clave para que la FMF asignara al ex entrenador de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca, como el nuevo timonel de la Selección Mexicana.