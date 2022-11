El recado que Arturo Elías Ayub le envió a la UNAM por el bicampeonato de Pumas en 2004

Arturo Elías Ayub le pidió un doctorado a la UNAM (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los logros más destacados en la historia deportiva de Pumas se trató del bicampeonato que consiguieron en 2004 bajo la dirección de Hugo Sánchez y la participación de jugadores emblemáticos como Bruno Marioni, Darío Verón, Leandro Augusto, Ailton da Silva, los hermanos Pikolín, Sergio Bernal, entre otros más.

Liga MX: este será el calendario para el Clausura 2023 A menos de dos meses de su arranque oficial, Mikel Arriola dio a conocer las fechas de las 17 jornadas y los horarios de los encuentros más relevantes como los clásicos VER NOTA

Pero la figura que estuvo detrás de aquella hazaña deportiva fue el empresario Arturo Elías Ayub, quien en aquel tiempo participó en el patronato del Club Universidad Nacional y gestionó diferentes negociaciones que se reflejaron en la cancha. A casi 18 años de aquel doble campeonato, el ex tiburón de Shark Tank México le “exigió” un título Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego de que la máxima casa de estudios le otorgó un doctorado Honoris Causa a Guillermo del Toro por sus aportaciones a la producción y dirección dentro de la cinematografía —premiación que se realizó el jueves 17 de noviembre— Elías Ayub aprovechó aquel reconocimiento para “recordarle” a la UNAM la “deuda” que tienen con el empresario mexicano.

Arturo Elías Ayub fue bicampeón con Pumas (Foto: Cuartoscuro)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el director general de Fundación Telmex aseguró que el rector de la universidad en aquel tiempo, Juan Ramón de la Fuente, le prometió un doctorado Honoris Causa si es que lograba que el equipo saliera de la crisis en la que se encontraba y se volviera campeón del fútbol mexicano.

Dani Alves se fue al Mundial dolido por no calificar con Pumas, aseguró Lillini El nuevo DT del Necaxa deseó que el lateral brasileño tenga una gran Copa del Mundo, “salvo en la final con Argentina” VER NOTA

De acuerdo con la breve explicación de Arturo Elías Ayub, la Universidad Nacional le debería dos doctorados pues una vez que cumplió su promesa no recibió la ceremonia que le prometieron, así que en un tono de burla aprovechó el reconocimiento a Guillermo del Toro para recordar lo que él ha hecho por los Pumas del Pedregal.

Además enfatizó que durante su gestión como presidente del patronato de Pumas “no cobró ni un centavo” del sueldo que el equipo le ofreció, así que insistió en sus títulos Honoris Causa por parte de la UNAM. Así lo redactó en su perfil verificado de Twitter:

Arturo Elías Ayub le exigió a la UNAM un doctorado honoris causa por el bicampeonato de 2004 (Foto: Twitter/ @arturoelias)

“Viendo hoy el merecido Honoris Causa a Guillermo del Toro me acordé q cuando entre como Presidente de un @PumasMX quebrado y en penúltimo lugar, no cobre un centavo de sueldo pero el Rector me prometió mi doctorado si los hacía Campeones. Así que @UNAM_MX, me deben 2″, publicó.

Por qué los mexicanos invadirán el Mundial de Qatar aunque no ganen, según la UNAM De acuerdo con la SRE, al menos 60 mil aficionados arribarán durante la primera fase de la Copa del Mundo, siendo una de las más numerosas VER NOTA

De inmediato su comentario generó diferentes reacciones entre los internautas pues algunos bromearon con su comentario, otros más le sugirieron que si ayudaba a Checo Pérez a conseguir el subcampeonato en la Fórmula 1 lo ayudarían a tener su reconocimiento por parte de la UNAM.

“No creo que te los paguen!!!”, “te damos un tercero si haces a @SChecoPerez campeón”, “amigo que te den otros 5 doctorados pero regresa, nos hace falta recuperar esa mística y camino de triunfo que nos dejaste en aquella época dorada”, fueron algunas de las respuestas que recibió Elías Ayub a su publicación.

Viendo hoy el merecido Honoris Causa a Guillermo del Toro me acordé q cuando entre como Presidente d un @PumasMX quebrado y en penúltimo lugar,no cobre un centavo de sueldo pero el Rector me prometió mi doctorado si los hacía https://t.co/UwentdV6Ljí que @UNAM_MX ,me deben 2 😂😂 — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) November 17, 2022

Su influencia en este equipo bicampeón fue total e involucró varios aspectos de la institución, ya que en palabras del propio Tiburón de Shark Tank, logró una comunión absoluta entre afición, directiva, cuerpo técnico y jugadores, por lo que los resultados se dieron por inercia a un extraordinario grupo de trabajo.

“Mi relación con Hugo, con los jugadores, con los líderes de las porras se hizo un rollo padrísimo, y hasta surgió la famosa Pumanía. Para mí el secreto es esa unidad de lo que conjugaba el equipo”, afirmó en entrevista con Javier Alarcón.

En aquella época, Elías Ayub fue el encargado de cambiar la imagen del equipo y uno de sus primeros pasos fue regresar a Hugo Sánchez a la dirección técnica del equipo, quien había salido en malos términos y que eventualmente consiguió el anhelado doblete de títulos, además de una histórica participación en el Trofeo Santiago Bernabéu.

SEGUIR LEYENDO: