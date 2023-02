Nahuel Molina contó las reliquias que atesora de la final del Mundial y qué hará con los botines

Nahuel Molina recordó el paso de Argentina por el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Lee Smith)

Pasa el tiempo y los futbolistas de la selección argentina comienzan a dimensionar la enorme gesta que consiguieron en Qatar 2022, al proclamarse campeones del mundo y conseguir la tercera estrella para el país. Este es el caso de Nahuel Molina, uno de los integrantes del plantel comandado por Lionel Scaloni.

El lateral derecho del Atlético de Madrid, en diálogo con TyC Sports, rememoró lo acontecido en la Copa del Mundo, develó qué reliquias atesora de la final, confesó qué hará con los botines del partido con Francia y explicó cuándo se dio cuenta que la Albiceleste tenía serias chances de quedarse con el título.

“Me cambió la vida. Lo que conseguimos con todos los chicos, la gente de la selección y los que nos acompañaron en Qatar nos marcó muchísimo. Ahora en adelante es otra vida”, comenzó su relato el hombre surgido de la cantera de Boca Juniors y con pasos en Defensa y Justicia y Rosario Central. “Es el sueño de todos los jugadores poder conseguir el Mundial, es el máximo sueño. Yo recién estoy arrancando y espero tener muchos años por delante en el fútbol y conseguir lo que pueda en el club, pero el Mundial es único”, soltó el marcador de punta de 24 años.

Uno de los momentos más destacados del cordobés en el torneo fue su gol ante Países Bajos en los cuartos de final, luego de una exquisita asistencia de Lionel Messi. “Ese pase es increíble. Todos los días me lo mandan mis hermanos, amigos. Sale de una cámara, de otra, con música de fondo. Es increíble. El pase es increíble, aunque aún no pude hablarlo con él, no le pregunté. Pasa que por ahí es que fue una locura el día a día. No busqué preguntarle, sino disfrutar el momento. Era mi primer gol con la Selección. Ya habrá oportunidad para preguntarle”, comentó.

“La definición fue buena, porque me cerraba justo y llegué a penetrarla. Fue increíble, abrir el partido, en una instancia decisiva. Fue un sueño”, rememoró. Y luego, añadió: “La posibilidad del pase estaba. Conociéndolo a él, que juega mucho con los movimientos de desmarque, sabía que era una posibilidad atacar por ese lado en ese partido. Corrí, pero fue una genialidad de él. Mi mérito fue correr y no distraerme, porque podía llegar el pase en algún momento”.

Nahuel Molina marcó un tanto en los cuartos de final ante Países Bajos (AP Photo/Ricardo Mazalan)

El ex Udinese de Italia, durante la charla, también develó qué objetos del Mundial atesora. “Se dio todo tan rápido, de un día para el otro, de pensar en el partido que viene y cómo se dio la final. Pensar en volver para festejar. Igualmente, te soy sincero, me traje mis cosas. Tengo todo”. Además con la ayuda de su pareja y su familia, consiguió otros objetos muy valorados: “De la final me traje todo. Después conseguí, por intermedio de mi novia y su familia, pasto de la cancha, la red. Los botines todavía tienen barro, con la tierra pegada. Obviamente manoteaba lo que podía”.

Molina también remarcó que ese calzado utilizado en la épica definición contra Francia no se volverá a tocar y serán resguardados sin ser modificados: “Los botines no se usan más. Eran solo para los partidos. No se tocan nunca más”.

El cordobés también explicó cuándo se dio cuenta que Argentina podía quedarse con el título del mundo en Qatar: “Hubo varios momentos. Con Croacia lo dominamos mucho y sentí ese envión. Las atajadas del Dibu, los penales. Un montón de pequeños momentos que decís ‘vamos que está para nosotros, no se puede escapar’”.

Otras frases de Nahuel Molina:

“Vi la gala de The Best. Estoy muy contento y feliz por Dibu, Leo y Scaloni. También por la gente que nos acompañó, es un reconocimiento a ellos”.

“Es inexplicable entrenar con ellos. Uno muchas veces se queda mirando y se cuelga en el entrenamiento. Estás acá, con estos genios. Antes los miraba en la televisión y ahora estoy ahí. Estoy muy contento de compartir con ellos”.

“En los festejos en un momento me senté arriba, en la parte de atrás y vi a la gente y dije ‘esto no tiene precio’. Lo que conseguimos fue muy emocionante”.

“Llegar al pueblo, donde nos conocemos todos, todos muy cercanos. El reconocimiento fue muy lindo. Lo disfruté muchísimo. Estoy con ganas de volver a Argentina y disfrutar este reconocimiento. Tuve dos días. Llegamos a Buenos Aires, luego a Córdoba con la familia. Una Navidad distinta, porque no se festejó la navidad, sino el Mundial. Me quedé con ganas de seguir disfrutando la familia y mis amigos, pero ya se va a dar la oportunidad”.

“Nunca le pedí una camiseta a Leo, se la tengo q manguear”.

“Fuimos campeones porque fuimos un equipo y tiramos todos para el mismo lado, el mismo objetivo. Eso nos llevó a conseguir el título”.

“Leo siempre está dándonos charlas. Está siempre ahí, levantándonos a todos. Disfrutamos de tener esa posibilidad de que Messi nos tire adelante”.

“Lograr este tercer título va a quedar para la historia y lo vamos a llevar siempre en el corazón”.

