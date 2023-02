El DT de Croacia estalló por las nominaciones en los The Best, explicó por qué no votó y aseguró que los árbitros los perjudicaron contra Argentina

Zlatko Dalic decidió no participar en la votación a los premios The Best (REUTERS/Lee Smith)

En la Sala Pleyel de París, Francia, se llevó a cabo la tradicional entrega de los premios The Best, organizados por la FIFA. Este galardón, que es elegido mediante un proceso de votación que incluye entrenadores y capitanes de todas las selecciones, tuvo una inesperada ausencia. Se trata de Zlatko Dalic, director técnico de Croacia, quien desistió de participar por su malestar con el ente encargado de regular al fútbol a nivel mundial y por lo acontecido con su país en las semifinales con Argentina.

Mediante una nota publicada en el sitio web de la Federación Croata de Fútbol, el entrenador dio los argumentos de su decisión ante la ausencia de las principales figuras de su Selección.

“Estoy decepcionado con la actitud de la FIFA con la selección croata. Considero que, basándonos en todo lo que hemos conseguido, merecemos más respeto del órgano de gobierno del fútbol mundial del que hemos recibido. Somos el único equipo que hemos estado entre los cuatro mejores en el ciclo entre el Mundial y esta Liga de Naciones. Ocupamos portadas a nivel mundial ganando al mejor equipo del mundo, Brasil y, junto a Francia, somos el único equipo que hemos ganado dos medallas en los últimos dos Mundiales. Este año, hemos ganado a Francia en París, a Dinamarca en Copenhague y además, eliminamos a Brasil y Bélgica del Mundial. En los 23 partidos que hemos jugado desde la Eurocopa 2020, solo hemos perdido en dos ocasiones”, comenzó su relato.

Dalic remarcó, durante su declaración, que la FIFA ignoró a los futbolistas croatas. “Después de todo eso, mirá la lista de los 14 jugadores al The Best a mejor jugador. Aparte de Luka Modric, ¿dónde están los demás jugadores croatas? No quiero citar a ningún jugador entre los finalistas porque tengo un respeto tremendo por cada jugador o entrenador nominado, pero, ¿de verdad no hay hueco para Mateo Kovacic? ¿Dónde está el nombre de Gvardiol? Él entró en el mejor once tanto del Mundial como de la Bundesliga. ¿Y Livakovic no merece ser uno de los cinco finalistas a mejor portero después de todo lo que hizo en Qatar?”, soltó el estratega de los balcánicos, quienes fueron subcampeones del mundo en Rusia 2018, terceros en Qatar 2022 y actualmente se encuentran en la Fase Final de la Liga de las Naciones de la UEFA. Y luego, añadió: “Ninguno de los nominados ha conseguido clasificarse para la Final Four de la Liga de Naciones y ganar una medalla en el Mundial”.

El director técnico tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para apuntar contra los árbitros, especialmente por el partido de semifinales contra Argentina (los albicelestes triunfaron por 3 a 0 gracias a un tanto de penal de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez).“Recordemos que, teniendo en cuenta las estadísticas y el rendimiento general, Livakovic y Gvardiol merecían ser reconocidos como el mejor portero y el mejor joven de la Copa del Mundo. Siento que no se nos ha brindado el respeto que merecemos. Tanto los horarios de nuestros partidos en la Copa del Mundo como en la calidad del arbitraje, especialmente en el partido de semifinales, me hicieron sentir que había una falta de respeto hacia la selección croata. Creo firmemente que tanto nuestro rendimiento en el campo y nuestra conducta fuera nos hace merecedores del mismo respeto que mostramos a nuestros rivales cada partido”, comentó con fastidio.

Para Dalic, lo que sucedió con Croacia en la premiación no hubiese pasado con un país con mayor tradición: “Si hubieran sido jugadores o entrenadores ingleses, brasileños, españoles, alemanes o italianos los que hubieran obtenido estos resultados, ellos estarían en cada lista de nominados para cada premio. Queremos más respeto para nosotros, nuestro equipo, nuestros jugadores... Con dos medallas, nos lo merecemos con creces. La FIFA debería promover el hecho de que un pequeño país como es Croacia puede jugar contra las naciones más grandes del mundo. Sería el mensaje más bonito posible para todo el mundo del fútbol”

“Tomando todo esto en consideración, he decidido no participar en las votaciones de los premios de este año. Aún así, quiero felicitar a todos los ganadores por sus merecidos premios. Especialmente, quiero felicitar a Luka por su excelente cuarto premio, aunque para mí es siempre el número uno”, concluyó.

