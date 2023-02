La polémica en los premios The Best: por qué no estuvo Dibu Martínez en el Equipo Ideal

Uno de los galardones que generó polémica en en la entrega de premios The Best fue el del Equipo Ideal, ya que por ejemplo, Emiliano “Dibu” Martínez, que fue elegido como el Mejor Arquero, no fue incluido entre los once futbolistas más destacados. Fue en la segunda parte de la ceremonia organizada por la FIFA este lunes en París que se hizo el descubrimiento de esta particular formación. La mayoría fueron destacados en la pasada Copa del Mundo, pero el que se filtró fue el noruego Erling Haaland, cuya selección no estuvo en Qatar 2022.

La alineación fue particular porque contó con tres defensores, tres mediocampistas y cuatro delanteros. Los once elegidos fueron: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk y João Cancelo; Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Karin Benzema.

Aunque llamó la atención la ausencia del Dibu Martínez, hay una explicación. Este galardón del equipo ideal forma parte desde el nacimiento de los premios The Best y es denominado FIFA/FIFPro World11. Según informa la página de la FIFA, el once ideal lo eligen miles de futbolistas profesionales de todo el mundo entre los jugadores más destacados en cada posición de las 211 federaciones que integran la FIFA. Entre 2005 y 2008, FIFPro eligió su propio once ideal mediante un sistema idéntico de votación. En 2019 se presentó por primera vez el FIFA/FIFPro World11 Femenino.

En el resto de los galardones se hizo de la siguiente manera: desde el jueves 12 de enero se iniciaron los plazos de elección en el que los votos se repartieron en cuatro partes: 25% de los periodistas; 25%, capitanes de las selecciones que participaron en el último Mundial; 25% los seleccionadores; y el 25% restante, del público en general, que participaron desde el sitio de la FIFA. Una vez cerrada la votación se hizo un filtro, en el que solo quedaron los tres más elegidos en cada terna.

El argentino Lionel Messi habla tras recibir el premio FIFA best masculino en la ceremonia del Best FIFA Awards celebrada en París, Francia el lunes 27 de febrero del 2023. (AP Foto/Michel Euler)

Todos estos integrantes que cada año forman parte de la selección para los ganadores de los premios de The Best deben enfocarse en uno de los criteros indicados por la FIFA. La entidad rectora afirma que sus premios “se conceden sobre el rendimiento deportivo y el comportamiento general dentro y fuera del campo en el caso de los jugadores”. Para los directores técnicos los criterios son los mismos, aunque aplicados a los conjuntos.

No obstante, el fútbol argentino fue el gran ganador en esta séptima edición del Premio The Best ya que se llevó cuatro galardones, con Lionel Messi al Mejor Jugador, el mencionado Emiliano “Dibu” Martínez al Mejor Arquero, Lionel Scaloni como Mejor Entrenador y su afición como la Mejor Hinchada. Había posibilidades y las mejores expectativas imaginaban un pleno argentino, pero lo conseguido este lunes fue lo máximo para los representantes albicelestes.

El caso de Messi como el Mejor Jugador fue el más lógico y quedó plasmado por segunda ocasión luego de la conseguida en 2019. En tanto que el resto de los reconocimientos fueron logrados por primera vez. Claro está que el título conseguido en Qatar fue determinante para alcanzar los cuatro trofeos en la gran gala de la FIFA.

