La entrevista del Kun Agüero a Messi antes de ser streamer: el día que se conocieron y la foto de Lionel con la camiseta de Independiente

Kun Aguero Entrevista A Messi En 2013

Tras su prematuro retiro por problemas cardíacos, Sergio Agüero siguió muy cerquita del fútbol. Desde transmisiones en vivo de partidos de Champions League con invitados de lujo, hasta el acompañamiento de sus ex compañeros de Selección en Qatar 2022 (incluso dentro del campo de juego y durante los festejos en el vestuario). Uno de sus íntimos es, ni más ni menos, Lionel Messi. Hace ya diez años, lo entrevistó sin saber que se convertiría en uno de los influencers de moda cuando el término todavía no estaba instaurado.

“¿Qué pensaste cuando me conociste en la Selección Juvenil? ¿Sabías quién era yo? ¿Te acordás o no?”, es la primera pregunta de una serie que el Kun le hizo a Messi para el programa Mundo Leo, que cumplió diez años desde su primera transmisión. La anécdota de la primera vez que se vieron en persona Agüero y Lionel es sencillamente desopilante.

Contó Messi: “Lo había visto que había debutado en Independiente, pero cuando te vi acá (en el Predio de AFA en Ezeiza) no relacioné que eras vos y...”; y lo frenó el Kun, despertando las carcajadas de los presentes: “Y viste mi magia”. Completó el rosarino: “Vos estabas con el Sub 17, no estábamos juntos. Nos encontramos comiendo”.

Ahí el ex delantero de Independiente dio detalles de aquel día. “Me acuerdo que estaba (Lautaro) Formica y (Ezequiel) Garay. Estaba él (Messi) al lado y hablaban de unas zapatillas y yo no entendía nada. No quería meter la pata, pero después le pregunto:

—¿Cómo es tu nombre?.

—Leo, me dice.

—¿Y tu apellido?

—Messi.

—Ahhh.

Ahí saltó Formica y me dijo ‘¿no lo conocés?’. Después caí que había visto una vez un chico en Barcelona... y ahí me acordé”.

Otra de las anécdotas que revivieron juntos en aquella entrevista realizada en 2013 fue cuando le mostraron a Messi una foto familiar en la que él tiene puesta una camiseta alternativa de Independiente de esa época. El Kun, identificado con el Rojo, le pidió explicaciones al respecto. Lionel argumentó: “Me gustaba la camiseta, era linda la camiseta esa y siempre usaba camisetas de equipos”. Como para que no ahondara en detalles y aclarara su fanatismo por Newell’s, Agüero lo volvió a interrumpir y dio por concluida su respuesta: “Gracias, gracias. Ya está, ya está. Está bien”.

Mundo Leo 10 Años

