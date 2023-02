El periodista que se reunió con Messi en París reveló cuál es su próximo gran objetivo con la selección argentina: “Lo tiene metido en la cabeza”

Un periodista español manifestó cuál es la intención del campeón del mundo con la Albiceleste

“Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”. Lo dicho por Lionel Messi tras levantar la Copa del Mundo en Qatar dejó al descubierto que, a pesar de sus 35 años, aún tiene fuerzas para agigantar sus vitrinas en la Albiceleste. La Copa América 2024 aparecía en el horizonte lejano del 10 y aún se desconocía si Lionel Scaloni podía contar con su emblema, pero en las últimas horas un periodista español reveló cuál será su futuro próximo dentro del elenco nacional.

En medio de la emisión del famoso programa español El Chiringuito, Cristóbal Soria, quien se fotografió con el delantero en el Parque de los Príncipes en el 4-3 al Lille del último domingo, lanzó uno de los retos que aún tiene en su carrera uno de los nominados a ganar el premio The Best a mejor jugador del mundo: “Lo veo pensando... Tiene la Copa América 2024 metida en su cabeza”. A pesar de que su contrato con el París Saint-Germain (PSG) finalizará el 30 de junio y aún no hubo oficialización en torno a su renovación, el panelista descartó de plano una ida a los Estados Unidos o Arabia Saudita. Desea mantenerse en la élite para revalidar su título a nivel sudamericano: “Para competir y disputar el certamen con posibilidades, sabe tiene que seguir jugando en Europa al máximo nivel”.

La competencia se disputará a mitad del próximo año, aún con fechas a determinar, pero su sede ya está confirmada porque el país norteamericano acogerá el torneo. Sin embargo, este panorama abre una situación inesperada porque el siguiente paso en la carrera de Messi es una incógnita. La falta de un acuerdo en su permanencia en Francia provocó que el Barcelona buscara concretar su regreso, pero el exárbitro devenido en periodista deportivo puso en duda su segunda etapa en el Blaugrana: “¿Existe alguna posibilidad de que Joan Laporta deje de ser presidente del Barcelona el año próximo?”. La pregunta tiene su respuesta automática: su mandato dura seis años y los comicios recién tendrían lugar en 2027. “Si sigue, costaría mucho pensar que Leo va a volver a vestir esta camiseta”, estimó.

Ante la confirmación de Catalunya Radio por una supuesta reunión entre Laporta y Jorge Messi, la calificó como “extraña”, aseguró que no le consta, pero aclaró que no hay tantos clubes que puedan hacerse cargo de la elevada ficha del campeón del mundo: “Hay pocas opciones en Europa. No sé lo que va a hacer”.

La foto de Soria junto a Messi

Esto sucedió horas después de que el periodista Tot Costa informara este martes que el principal dirigente de la institución mantuvo una reunión para dialogar sobre el rosarino, cuyo contrato con el PSG está a menos de seis meses de su finalización y, por ende, el futbolista está en condiciones de negociar un vínculo con otra entidad. Además, abordaron el homenaje pendiente a su figura tras su salida sorpresiva del club a mitad de 2021.

De igual forma, la información de Soria apunta a que seguirá en Europa por un año más y, tras la Copa América, se abrirá un camino paralelo sin definición: “Cuando llegue eso, se planteará un nuevo horizonte después de lo que pase con la selección argentina”. El Inter Miami de la MLS y Al-Hilal de Arabia Saudita están tras sus pasos, mientras que la posibilidad de un retorno a Newell’s descansa en la mente de los hinchas de la Lepra.

