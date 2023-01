El Kun Agüero reveló qué pasaba cuando hacía enojar a Messi en los entrenamientos

El Kun Agüero participó este viernes de una charla con F90, el ciclo de ESPN, en la previa de lo que será su presencia en La Noche Amarilla, el tradicional evento organizado por Barcelona de Guayaquil antes del comienzo de la temporada y en el que siempre se invita a una estrella internacional, en este caso él. En la entrevista, el ex futbolista de la selección argentina dejó varias definiciones, sobre todo relacionadas a su amigo Lionel Messi.

El máximo artillero de la historia del Manchester City fue consultado sobre las declaraciones realizadas el jueves por Juan Román Riquelme, quien explicó que un error común en el fútbol es hacer enojar a Lionel Messi, porque en esos casos el Diez juega aún mejor de lo que lo suele hacer. El Kun coincidió con este punto de vista y reveló que en las prácticas del combinado albiceleste solía pasar algo similar. “No hagas enojar a Leo… muchos defensores que se enfrentan a él tratan de no hacerlo enojar porque te vuelve loco, se enoja con la pelota. Nosotros lo vivimos en los entrenamientos, donde lo pinchas un poquito, listo te hace 10 goles en dos minutos en un reducido”, reveló.

Además, aseguró que esto fue muy positivo para el conjunto de Lionel Scaloni en Qatar y que incluso esa fue una de las claves para que se alzara con el trofeo: “En este Mundial, no solo con Países Bajos, sino después de Arabia Saudita (derrota 2-1 en el debut), Leo se enojó quizás con él mismo y dijo ‘acá estoy yo y acá mando yo+’, y empezó a llevar al equipo. En cada situación él estaba y se enojaba y seguía y eso hizo que podamos ganar el Mundial”. Por otro lado, aseguró que los 26 futbolistas que se consagraron en el Mundial aún no son conscientes de lo que consiguieron: “No van a serlo hasta que no dejen de jugar al fútbol, ahí te das cuentas las cosas que lograste. Yo ahora me di cuenta lo que logré en el City y en el Atlético”.

A su vez, fue consultado sobre su opinión acerca de los comentarios de Zlatan Ibrahimovic, quien criticó severamente a los jugadores de la selección argentina por su comportamiento durante el Mundial de Qatar y sostuvo que ninguno, a excepción de Messi, ganó o ganará algo relevante en su carrera. Agüero ya había apuntado contra el sueco en un streaming, pero volvió a hacerlo en ESPN: “Zlatan se cree que por sus declaraciones es más importante que todo el mundo y dice que jugó en alto nivel, todo hicimos eso y él era uno de los primeros que en la cancha buscaba generar polémica. Él es el menos indicado para decir eso, era el primero en buscar polémica. Él usaba su provocación para desconcentrar a los rivales o para que los defensores reaccionen y los expulsen, bueno… nosotros jugamos nuestro papel, Argentina es un equipo que siempre fue de meter con mucha actitud y no dar por perdida la pelota, eso no es portarse mal, eso es leer el juego”.

Por último, el ex goleador de Independiente le pidió a Lionel Messi que no se retire y que continúe en la selección argentina varios años más: “Si sigue con esta rutina, yo creo que puede llegar tranquilamente (al Mundial 2026), al final es todo de la cabeza, de la mentalidad. Pero nunca se sabe, por ahí él quiere relajarse y está cansado y hay que respetarlo. Pero por ahora se disfruta. Pero cuidándose puede... son tres años más. En este Mundial demostró que estando bien físicamente se puede”.

