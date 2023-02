Escándalo en Madrid por la expulsión de Ángel Correa en el clásico: los picantes tuits del Atlético y la furia del Cholo Simeone

En el Santiago Bernabéu se vivió un clima de alta tensión durante el clásico que protagonizaron Real Madrid y Atlético por la Fecha 23 de La Liga y terminó igualado 1-1. Y es que, del lado visitante, sintieron que el arbitraje les jugó en contra por una polémica jugada en la que el argentino Ángel Correa fue expulsado. Su agresión contra el alemán Antonio Rüdiger causó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Incluso en las oficiales del Colchonero.

“Nada nuevo en el Bernabéu”, fue uno de los primeros comentarios en el Twitter del Aleti, deslizando que una vez más terminaba el equipo con inferioridad numérica en una visita a su acérrimo adversario. Y más tarde fueron por más, con una imagen de la pierna de Correa ensangrentada: “Así está la pierna de nuestro ‘agresor’. Seguimos sin novedades en el Bernabéu”.

Las ironías fueron corroboradas por los propios protagonistas, un rato más tarde. El arquero Jan Oblak vociferó: “Cinco derbis seguidos con una roja, a lo mejor el siguiente empezamos con uno menos”. Diego Simeone analizó el manotazo de Correa a Rüdiger: “Contacto no es un golpe Rüdiger mide 1.94 y un golpe tan brutal lo deja sentado y enseguida se levanta. Puede ser amarilla, pero sacar un jugador por eso... no quedarían jugadores en el campo. Se repite, se está haciendo normal y eso no está bien y estaría bien que podamos competir todos de la misma manera”.

Los picantes tuits del Atlético Madrid tras el derby contra el Real

Respecto a la nula intervención del VAR, el Cholo mencionó: “Yo creo que expone mucho más los errores, ayer lo veíamos en Elche también. Situaciones complicadas, una expulsión del chico del Elche, la jugada previa al gol del último penal viene precedido de un apoyo y no un golpe al jugador del Betis... Cada vez que venimos acá no nos toca a favor”.

A pesar de la inferioridad numérica por la expulsión de Correa (había entrado para el segundo tiempo tras reemplazar a Pablo Barrios Rivas) al minuto 63, los Colchoneros no solamente aguantaron los embates del Real sino que se pusieron en ventaja a través de un cabezazo del uruguayio Josema Giménez a los 78′. Sin embargo, de forma agónica, otro charrúa como Álvaro Rodríguez (figura en el último Sudamericano Sub 20) decretó el tanteador final por la misma vía, la aérea, a los 85′.

Este resultado no hizo más que beneficiar a un Barcelona líder que mañana visitará al Almería (17° en la tabla de posiciones). Los culés, tras la eliminación en los 16avos de final de la Europa League ante el Manchester United, le llevan ahora 7 puntos de ventaja a su escolta Real Madrid, con su duelo aún por disputar. Por su parte, los de Simeone marchan cuartos, en zona de clasificación a la Champions League, aunque a diez unidades del Real.

LA POLÉMICA EXPULSIÓN DE ÁNGEL CORREA

