Roger Martínez consciente de su poca acción con el América

Fotografía de archivo del jugador colombiano, Roger Martínez, durante un juego en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

A escasos meses para que culmine su contrato con las Águilas del América, el atacante colombiano Roger Martínez dijo estar totalmente comprometido con el conjunto azulcrema en lo que resta del Clausura 2023 y sin dar alguna declaración respecto a su continuidad con el club, pues su contrato tiene vigencia hasta el verano del presente año.

En conferencia de prensa previa al duelo contra los Rojinegros de Atlas dentro de la jornada 9 del actual certamen, Roger habló en conferencia de prensa y abordó el tema de su actualidad con las Águilas, así como su cierta inconformidad por la falta de minutos y confianza por parte del actual timonel del equipo, el argentino Fernando Ortiz.

Durante el Clausura 2023, “El Tanque” registra 144 minutos dentro del terreno de juego, esto tras ver acción en seis encuentros de ocho posibles, siendo titular solo en una ocasión. A raíz de ello, la afición azulcrema ha mostrado su descontento con el futbolista por la irregularidad que ha tenido dentro de la institución desde su arribo en el Apertura 2018. No obstante, el cafetero dejó en claro que no es un tema que le quite el sueño.

“Sé que he tenido altibajos, lo tengo claro. También he tenido momentos bueno, también lo tengo claro. Yo sé las condiciones que tengo y sé lo que puedo dar, en los momentos difíciles me gusta jugar, me gusta entrar, me gusta mostrar. Últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido quizás mal entendidos con el club, con la afición, pero a mi me gusta trabajar y ya después la gente dirá si le gusta o no”.

Posteriormente, al ser cuestionado sobre su renovación con el equipo, Martínez señaló que por el momento no piensa en eso. “Ahora mi cabeza no está pensando en nada de eso, estoy pensando en lo que es el equipo internamente, en lo que pueda aportar, en lo que pueda ayudar este torneo”.

“No pienso en nada de eso, porque mi cabeza está en aportar al equipo desde donde me toque, yo sé lo que puedo dar, sé las condiciones que yo tengo, obviamente, aquí en el América siempre van a haber criticas, siempre va a haber cosas que por ahí a algún jugador no le parezcan, pero uno tiene que hablar dentro de la cancha, yo soy una persona siempre voy para adelante”, sentenció el extremo por izquierda.

Por último, el internacional con la Selección Colombiana expresó que al interior del club no les preocupa el terminar el torneo con la calidad de invictos. “En esas cosas (invicto) no hay que pensar mucho, cada partido es diferente, el que viene va a ser bastante duro, en una cancha que es complicada y hay que pensar en lo que como equipo estamos haciendo bien”.

Desde su llegada en 2018, el atacante sudamericano acumula 156 partidos jugados entre Liga MX, Liga de Campeones de Concacaf y Copa MX. Dentro de sus participaciones en el terreno de juego, registra 35 goles y 17 asistencias en su cuenta personal; siendo una cuota baja para un extremo que disputa su décimo torneo con las Águilas.

Los siguientes partidos del América en el Clausura 2023:

Jornada 9 - Atlas vs América (Estadio Jalisco)

Jornada 10 - América vs Pachuca (Estadio Azteca)

Jornada 11 - Tigres vs América (Estadio Universitario)

Jornada 12 - Guadalajara vs América (Estadio Akron)