Miguel Layún reveló cómo perdió más de un millón de pesos en una estafa

Miguel Layún contó los detalles de la ocasión en que fue engañado para participar en un negocio (Instagram/ @miguel_layun)

Las grandes cantidades de dinero que reciben los jugadores de futbol en primera división les permiten realizar inversiones para acrecentar su patrimonio. Miguel Layún, defensor del América, ha podido aprovechar dicha oportunidad. Sin embargo, en una ocasión perdió más de MXN 1 millón de pesos por participar en un negocio que resultó ser un engaño parcial.

Durante su participación en un podcast con Moris Dieck, Layún Prado relató la ocasión en la cual decidió participar como inversionista de un restaurante. De acuerdo con su testimonio, cuando era jugador de los Rayados de Monterrey, un amigo cercano de quien no reveló su identidad lo invitó a invertir cierta cantidad de dinero en un restaurante.

En principio, el veracruzano no sospechó de cualquier tipo de fraude. Incluso, recordó que la persona que le extendió la invitación destacó por haber sido la primera que le devolvió en tiempo y forma cierta cantidad de dinero en calidad de préstamo. El gesto generó más confianza, aunque con la llegada de la pandemia el panorama comenzó a ser develado.

Miguel Layún jugaba para los Rayados de Monterrey cuando fue estafado por su colaborador (EFE/Miguel Sierra)

“Me enseñó una aplicación donde venía toda la parte financiera del negocio, cuánto ingresaba y egresaba, las utilidades que quedaban, lo que se pagaba de impuestos (...) Era un restaurante. Sí había una plataforma para administrar el restaurante. Entonces dije ‘¡ah, ching*n con madre!’ De repente, sorpresa, llega la pandemia”, declaró.

Con la llegada de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, las finanzas del negocio comenzaron a ser puestas bajo supervisión. En una de dichas revisiones, el futbolista se dio cuenta de que el personaje que lo invitó a formar parte de la inversión no era el propietario del negocio, contrario al argumento con que lo había convencido de participar en éste.

“Sí existía el restaurante (...) El teatro era que las acciones no eran de él. Él vendía la idea de que era de él, pero al final no era de él (...) Ya no quise investigar más (si el dinero se invertía en el negocio), yo solo le hablé y le dije que resolviéramos el tema por la paz y listo (...) resolvimos el tema, terminé perdiendo una parte del dinero. Perdí más de un millón y medio de pesos”, continuó.

Layún fue el autor del gol que le dio el campeonato al América el 26 de mayo de 2013 contra Cruz Azul (Twitter/@OdiameMas1916)

En ese sentido, declaró que uno de los acuerdos a los que llegó con su colaborador consistió en recuperar parte de su inversión con las utilidades del negocio. Sin embargo, ya no pudo recuperar más de MXN un millón y medio.

Incluso, aclaró durante la entrevista que antes de darse cuenta del esquema le volvió a prestar dinero a su amigo y accedió. Tiempo después se dio cuenta de que el pago de la deuda consistió en la transferencia de las utilidades correspondientes a su inversión, pero el futbolista no era consciente de la situación.

“Yo no quería temas, demandas, nada, pero no iba a quedarse con el patrimonio de mi familia. Entonces encontramos una solución, afortunadamente resolvimos el tema”, declaró en el podcast.

En Europa, Layún llegó a defender la camiseta del Sevilla (EFE)

Miguel Layún, uno de los futbolistas con mejor salario en la Liga MX

Cabe recordar que la época en que Layún fue víctima de la estafa era cuando defendía los colores de los Rayados de Monterrey. Con ese equipo volvió a la Liga MX después de su segunda etapa en el futbol europeo y lo hizo como uno de los futbolistas con mejor salario de la época en la Liga MX.

De acuerdo con el portal Goal, Layún firmó su contrato a sabiendas de que iba a percibir un salario anual de USD 2.7 millones, es decir, MXN 52.3 millones más bonos. Dicha cantidad lo puso en la exclusiva lista con otros jugadores como André-Pierre Gignac, Guillermo Ochoa y Giovani Dos Santos.

Con el paso de tres temporadas, Layún regresó al Club América aunque fuentes indicaron que tuvo que aceptar una reducción salarial de casi la mitad para incorporarse al plantel de Coapa. Dicha condición tuvo que repetirse a principios del año 2023 debido a que la directiva azulcrema extendió el contrato del defensor lateral, aunque con menor ingreso debido a que es un jugador veterano.