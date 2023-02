Brian Fernández volvió a Colón: “Jamás quise lastimar a nadie, tengo un problema personal y debo luchar día a día”

Brian Fernandez volvió a Colón de Santa Fe

Todo ese potencial que mostró Brian Fernández a lo largo de su carrera se vio siempre erosionado por los problemas de adicciones que le impidieron tener una continuidad deportiva. Luego del conflicto que afrontó hacia fines del 2022, el futbolista de 28 años buscará tener una nueva revancha en Colón de Santa Fe y dejó un mensaje sobre la situación que atraviesa.

“Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación”, expresó en diálogo con TyC Sports. “Jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a ellos”, planteó sobre su vínculo con los fanáticos del Sabalero.

Surgido de Defensa y Justicia, tuvo un salto a Racing que, luego de desempeñarse en Sarmiento de Junín, le permitió emigrar a Francia (Metz), Chile (Unión La Calera), México (Necaxa) y Estados Unidos (Portland Timbers). Sin embargo, los problemas vinculados a su salud siempre estuvieron presentes y terminó recalando en el club de Santa Fe para la temporada 2019/20.

Sin mostrar un buen nivel, su mejor versión se vio en el 2021 con la camiseta de Ferro, club al que volvió en 2022 pero ya sin la continuidad que había tenido previamente. Si bien no se esperaba, firmó un nuevo contrato con el Sabalero: “Son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad. Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado no sé si en Reserva primero, pero lo importante es que voy a continuar en Colón de acá hasta junio”.

Fernández había estado negociando con San Luis Quillota del ascenso chileno, pero finalmente no cerró su vinculación y reapareció en Santa Fe. Firmaría por seis meses y con un contrato de productividad, en el cual cobrará a partir su desempeño laboral, según detalló el medio Uno.

“Daré lo mejor de mi y esperaré que el técnico esté de acuerdo conmigo para poder estar. Quiero aportar lo mío en estos últimos meses que me quedan, disfrutarlo y brindar lo mejor de mi en la categoría que me toque estar ahora. Si el técnico me ve bien y predispuesto, espero ser parte del equipo de Primera División”, expresó teniendo en cuenta que Néstor Gorosito reemplazará a Marcelo Saralegui, quien se marchó tras el clásico ante Unión.

Las últimas noticias sobre la salud de Brian se habían conocido en octubre del 2022 cuando fue arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo. Por entonces, el diario Uno informó que había sido atendido en el Hospital Iturraspe con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”.

Segú detallaron en Aire de Santa Fe, el futbolista durante las siguiente semanas de ese suceso “enfrentó un exigente entrenamiento, rodeado de profesionales de distintas áreas para un abordaje interdisciplinario de su adicción a las drogas”. Incluso mencionaron que debió ser asistido por un equipo de nutricionistas para ayudarlo a recuperar peso.

