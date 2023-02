“Desconozco su paradero”: el curioso caso del primer refuerzo de San Lorenzo de 2023 que podría marcharse sin jugar un minuto en el club

Ibacache, en su presentación en el club (San Lorenzo)

“Con respecto al chico ese, el último día que entrenó fue el martes y desconozco su paradero”.

Una curiosa situación se da en San Lorenzo, uno de los animadores de la Liga Profesional disputadas cuatro fechas: el primer refuerzo que contrató en 2023 puede llegar a irse sin haber disputado un minuto. Se trata del chileno Alex Ibacache, el futbolista desaparecido al que se refería Ruben Darío Insua, entrenador del Ciclón, en la conferencia de prensa posterior al 1-0 ante Sarmiento en Junín. Es que el lateral izquierdo, de 23 años, se marchó a su país alegando “problemas personales” y debía regresar este sábado, algo que no ocurrió. Y, en el interín, se lo vio disputando un partido a beneficio que no era parte de los motivos que lo llevaron a la travesía.

El ex Everton, que llegó a préstamo por un año al elenco de Boedo, arribó por recomendación del grupo de scouting. El Gallego Insua lo observó a través de los videos y dio el OK, pero en vivo y en directo no lo vio en la mejor forma física y futbolística, por lo que su postura fue la de llevarlo despacio. En las dos primeras fechas no estuvo disponible porque aún no le había llegado la habilitación. En la tercera no entró en la consideración. En su rol, el de carrilero por izquierda, juega Malcom Braida, uno de los hombres de mejor rendimiento en la escuadra azulgrana.

El martes, tal como indició el entrenador, fue la última jornada en la que se entrenó. Luego, a través de su representante, le avisó a Matías Caruzzo, coordinador del fútbol profesional, que debía regresar a Chile por problemas personales. Al mismo tiempo, arreciaron las versiones de que en el último ensayo se marchó fastidioso por no haber sido incluido en el elenco titular e incluso mantuvo un roce con un compañero. Lo concreto es que cruzó la Cordillera, con la promesa de volver a trabajar con el plantel el sábado. Pero no apareció.

En el medio, participó de un encuentro a beneficio con el Deportivo Pullally, club de Viña del Mar. Las imágenes de su participación se viralizaron. Y enrarecieron aún más el clima. En San Lorenzo el malestar ya es general, del cuerpo técnico y los dirigentes. La intención de la Comisión Directiva es que el tema pronto se solucione favorablemente para todas las partes, aunque si esta situación continúa analizará accionar legalmente. La coyuntura podría encuadrarse en un “abandono de trabajo”.

Mientras tanto, en las últimas horas, Matías Caruzzo fue contundente sobre el tema: “Ibacache no va a continuar en el club. Los abogados de San Lorenzo están evaluando si se le rescinde el contrato de común acuerdo, y si hay que pagarle el préstamo a Everton”. Se trata de los 130.000 dólares del cargo de la cesión, que como aún no fueron girados, pueden representar una llave para la ruptura del acuerdo. Si eso sucede, el primer refuerzo de 2023 partiría sin lucir oficialmente la camiseta del Cuervo.

