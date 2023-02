“Barcelona se la juega, ya saben lo que tienen que hacer”: nuevas revelaciones del escándalo del arbitraje en España y el ultimátum del presidente de La Liga

Dani Carvajal del Real Madrid recibe la roja del árbitro José Sánchez en un clásico ante el Barcelona en 2017 (REUTERS/Sergio Pérez)

La bomba estalló en el fútbol español por los supuestos pagos a árbitros para que beneficien al Barcelona durante 17 años. Nuevas revelaciones aportan al escándalo que sacude a La Liga y hay quienes piden el accionar de los organismos competentes y una medida ejemplar tomando el ejemplo de lo ocurrido en Italia con la Juventus. El club catalán los habría hecho durante cuatro presidencias, la de Joan Gaspart, Joan Laporta (en su primera etapa), Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Ahora, se filtró un diálogo que puso en estado de alerta.

El programa Qué te juegas de la Cadena SER de Barcelona, produjo un impacto al dar a conocer que entre 2001 y 2018 el Fútbol Club Barcelona pagó alrededor de 7 millones de dólares al entonces vicepresidente de la entidad que nuclea a los árbitros españoles, el Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, supuestamente (según sostienen ahora algunos ex dirigentes), para informar aspectos relacionados con el juez que le tocaba dirigir al equipo azulgrana y, otros, reglamentarios. En una entrevista con Infobae, Siqué Rodríguez, el periodista que denunció este tema contó todos los detalles.

También su hijo, Javier Enríquez, cobró del Barcelona por supuestas asesorías, pero a través de otra empresa, “Soccer Cam” y este lunes el programa El Chiringuito recordó una imagen en la que se lo ve ingresando al Camp Nou en 2015 y dialogando junto al cuarto árbitro, Fernando Román Román. La captura fue publicada en las redes sociales del programa.

Javier Enríquez junto al cuarto árbitro entrando en el Camp Nou (captura El Chiringuito)

En tanto que el diario El Mundo fue más allá y denunció que Enríquez hijo en una ocasión estuvo en el hotel en el que se hospedaron los jueces y viajó con ellos en su auto. En ese momento les habría recordado: “Ya saben, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no les puede temblar el pulso. Ustedes van sobrados, así que saben perfectamente lo que tienen que hacer”.

Una vez en las instalaciones del estadio mundialista de 1982, Enríquez se separaba de los árbitros y después siempre tomaba caminos diferentes, ya que él iba a saludar a empleados de la entidad catalana, debido a que era un personaje muy conocido, según agregó el citado medio.

A su vez, el El Chiringuito agregó que Javier Enríquez todavía asiste con los jueces al recinto azulgrana, más allá de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sostiene que ya está desvinculado del Comité Técnico de Árbitros desde 2018. Según dicha emisión de TV, la tarea de Enríquez es de “coaching con los árbitros”, debido a que no tiene nada que ver con los pagos que recibió del Barcelona, y que su labor es un asunto personal.

Comunicado de prensa del Espanyol de Barcelona

Pero la polémica va más allá y ahora hay clubes que exigen una investigación de las autoridades competentes y medidas. Por caso, el Espanyol, el vecino del Barça: El RCD Espanyol de Barcelona se muestra alarmado ante las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación en relación con el denominado ‘caso Negreira’”, publicó en un comunicado.

“Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, las posibles implicaciones de lo publicado para nuestra competición, los clubes que la componemos y los organismos afectados serían de tal gravedad, que exigen una actuación excepcional a la hora de aclarar lo que realmente ha ocurrido”, agregó el parte de prensa.

“Urgimos a los organismos e instituciones competentes a tratar el asunto con la celeridad y ejemplaridad que corresponde a un caso que pone en duda la reputación de nuestro fútbol a nivel internacional”, concluyó.

Javier Tebas sobre el escándalo arbitral: "Si Laporta no explica bien por qué se pagaba, yo creo que debería dimitir"

Pero hay más, ya que el propio presidente de La Liga, Javier Tebas, fue contundente y contó por qué Laporta debería renunciar: “Si no explica bien por qué se pagaba, yo creo que sí (debería dimitir). No ha dado una explicación razonable de estos pagos. En la nota que sacó el Barcelona parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que tengas ex árbitros y otra que tengas ex árbitros que estén en el Comité Técnico de Árbitros. Es un tema que me gustaría que se aclarase. El tiempo que ha ocurrido esto, no son tres temporadas, son muchas temporadas. Ademas, con muchas directivas, que no se hablaban unos con otros. No me gusta nada”.

“Para mí no es determinante que haya contratos. Que alguien en activo facture por un asesoramiento verbal para conseguir la neutralidad de los árbitros es suficiente para seguir investigando. Y además desde hace 16 ó 17 años. No es determinante si hay contrato”, aseguró en una conferencia en la que se anunciaron los límites del costos de los planteles de La Liga.

Por último, Tebas avisó que si llega a ser necesario, La Liga denunciará el asunto ante la FIFA y UEFA: “Si creemos que tienen que entrar a esto, emitiremos la denuncia correspondiente. Lo llevo diciendo desde el segundo día. Quería más datos y más circunstancias. Nosotros no esperamos que la gente entre de oficio. Sobre todo en estos temas que hay indicios de corrupción. Siempre hemos sido activos. Hemos denunciado al City, a la Juventus, al PSG... es evidente que algo tendremos que hacer. Si aquí (en España) ha prescrito, iremos a los sitios donde no ha prescrito”.

