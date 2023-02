El momento de furia de Gerard Piqué con los presidentes de la Kings League y la drástica decisión que tomó

Piqué se enojó con los presidentes de los equipos de la Kings League

La Kings League es una competencia con equipos de fútbol cuyos dueños son un grupo de streamers e influencers y generó una revolución desde las redes sociales. La organización está a cargo de Gerard Piqué y tiene sus reglas particulares. En la séptima fecha hubo una polémica que derivó en un conflicto entre algunos integrantes y en la reunión en vivo la ex pareja de Shakira estalló de bronca y les puso un ultimátum. El tema no quedó ahí y luego de las críticas, abandonó el grupo de WhatsApp. Esto derivó en una serie de reacciones y memes de los usuarios de las redes sociales que hicieron de las suyas.

En el primer encuentro de la séptima jornada, entre el Rayo de Barcelona (equipo de Spursito) y Aniquiladores FC (JuanSGuarnizo), uno de los futbolistas de Aniquiladores hizo dos jugadas que no pertenecen a las normas del fútbol 7. Esto generó la furia de Spursito, que apuntó contra Piqué y le exigió que hiciera algo. La decisión del ex defensor del Barcelona fue que se volvieran a jugar los últimos 2 minutos del partido, y su determinación influyó en el resultad,o ya que en esa instancia el Rayo Barcelona convirtió dos goles y venció 3-2.

Piqué recibió muchas críticas por tomar esta decisión y las discusiones en el grupo de WhatsApp habrían sido subidas de tono. Según una captura que subió Dj MaRiiO, el responsable de Ultimate Móstoles, el ex zaguero abandonó el grupo horas antes del After Kings, que es la fiesta que arman después de cada fecha del campeonato.

Piqué avisó que el quiera puede irse de la Kings League

Aunque en la reunión en vivo la tensión también estuvo presente y allí Piqué dejó en claro que él es el que manda. Ante las quejas de Juan Guarnizo, Piqué tomó el micrófono y sentenció: “Tienes que entender una cosa: esto no es una liga normal, profesional como la que vemos por televisión. Hay cartas, hay normas distintas y tienen la suerte o mala suerte que depende del día, tienen un presidente que está por encima de todo y que puede decidir hacer lo que le plazca, como si quiero hacer repetir el partido”.

“En un momento creí lo más oportuno hacer repetir los dos minutos porque habían sucedido una serie de cosas y, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar como en este caso eres tú, Juan. En ningún momento voy a aceptar comentarios o actitudes como las que tuviste el otro día. No fuiste el único porque Spurs, que lo tenemos aquí mismo, hizo lo mismo o quizá peor. Y por mucho que él diga que gracias a él, ‘apareció la liga y tomó una decisión’, no es ni correcto porque yo a Spurs ni lo vi”, añadió.

“Ya pasaron la línea. Con esto digo basta: comentario que salga en televisión y que sea despectivo hacia el árbitro, hacia la liga, está sancionado el equipo, punto, se acabó. No hay más. No hay discusión. No hay más flexibilidad ni advertencias. Ustedes quisieron que esto sea así”, disparó.

Y avisó que el próximo puede decidir irse o podría ser expulsado: “Quise dejar las cosas claras de quién manda. Delante las amenazas, desde el primer día, empezando por Ibai, que no está acá, pero cuando esté también lo hablaremos, hasta la última que fue de Spurs, que está acá. Pues si se quieren ir tienen la puerta, salen y dejan el equipo, sin ningún problema. El próximo que amenace, directamente se lo hecha de la competición. Piénsenlo bien la próxima. Acá queremos pasarla bien”.

El enojo de Piqué fue viral y llegó a ser tendencia en Twitter. Los usuarios hicieron de las suyas y publicaron divertidas reacciones y memes sobre lo ocurrido, aunque el ex futbolista del Barcelona fue el apuntado.

Después de la séptima fecha, la liga sigue siendo liderada por Porcinos FC, el equipo de Ibai Llanos, luego de haberle ganado a 1K FC, el conjunto de Iker Casillas. Son doce elencos y el del Sergio “Kun” Agüero, el Kunisports es cuarto en la tabla.

Memes y reacciones por el enojo de Piqué

