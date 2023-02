Las tres espectaculares atajadas de Franco Armani que mantuvieron el cero en el arco de River Plate ante Tigre

River le ganó 1-0 como visitante a Tigre y uno de los grandes responsables del triunfo millonario en Victoria fue Franco Armani, vital para sostener en juego al elenco dirigido por Martín Demichelis.

El partido todavía no estaba definido para ninguno de los dos lados. Ambos insinuaban peligro, pero no concretaban sus chances. Cuando promediaba la segunda mitad, Alexis Castro armó una jugada bárbara como extremo izquierdo, intentó centrar y casi le cuela la pelota por encima a Franco Armani, quien no quiso complicarse y la descolgó por encima del travesaño.

De ese mismo tiro de esquina, el propio Castro envió la pelota al área y encontró la cabeza de Abel Luciatti, que cabeceó a quemarropa y no pudo batir al guardameta campeón mundial que, en el día en que se cumplen dos meses de la conquista de la Selección en Qatar 2022, se lució a lo grande en el arco de River Plate.

Hasta el minuto 79′, el tanteador estuvo en cero. Armani fue responsable de mantener la defensa y Leandro González Pirez el autor del 1-0 parcial, que luego sería definitivo. Y si lo fue, se debió a otra maravillosa aparición del 1 millonario. Fue fundamental para bajarle la persiana a la valla de los de Núñez, ya que sobre la hora volvió a revolcarse para evitar el empate de Tigre de manera providencial.

* El tapadón de Franco Armani para impedir la igualdad de Tigre

Un ex Boca como Aaron Molinas gestó una maniobra por el flanco derecho, llegó al límite del campo de juego y centró atrás para el paraguayo Blas Armoa, quien había ingresado hacía un rato por Cristian Zabala. El guaraní sacudió al primer palo y no consiguió superar la figura del golero vestido de naranja, que se transformó así en uno de los más destacados del encuentro disputado en el estadio José Dellagiovanna.

Estas intervenciones sirvieron para dejar atrás las críticas dirigidas al arquero de 36 años, que tuvo un comienzo de temporada irregular bajo los tres palos del Millonario. Su actuación en la derrota ante Belgrano en Córdoba había despertado dudas entre los hinchas, pero Armani demostró su vigencia absoluta para sostener el resultado en los últimos instantes y dejar a su equipo en la tercera colocación del campeonato, por detrás de Lanús y Huracán.

