Los casos de violencia en la plantilla de Pumas

Desde el tema con Dani Alves, hasta ahora con la reciente denuncia hacia el futbolista Arturo Ortiz por presunto abuso sexual, los Pumas de la UNAM vuelven a sumar otro caso de violencia física o sexual por parte de alguno de sus jugadores o directivos, algo que se ha vuelto un tema recurrente durante los últimos meses en el interior del conjunto universitario.

A inicios del presente año, el nombre de los Pumas se vio envuelto en el sonado escándalo de su ahora ex futbolista, Dani Alves, quien fue acusado desde Barcelona, España por una presunta agresión sexual; sin embargo, a este se le fueron sumando nuevos problemas similares con algunos jugadores y hasta entrenadores de la institución.

A continuación, dejamos los casos y polémicas que tuvieron atletas vinculados al conjunto “felino”:

Dani Alves

Como ya se mencionó, uno de los temas que más revuelo generó en el fútbol mexicano, y en el plano internacional, fue el del brasileño, Daniel Alves, quien se encuentra detenido desde el pasado 20 de enero en el centro Brians 2 de Barcelona. Todo esto debido por la causa de agresión sexual contra una joven de 23 años de la que está acusado.

El jugador de 39 años, que venía de ser parte de la selección de Brasil que jugó el Mundial de Qatar a fines del año pasado, reportó con los Pumas a inicios de enero para encarar el Clausura 2023; sin embargo, el lateral brasileño fue citado en Barcelona para declarar ante la demanda que se le había puesto por un presunto abuso sexual hacia una mujer en el baño de un antro de la Ciudad Condal la noche del 30 de diciembre del 2022.

A los pocos días de darse a conocer el problema legal, la directiva del conjunto “Auriazul” dio por terminada su relación con el histórico futbolista, argumentando que sus acciones no van con los valores de la institución. Si bien, los hechos no sucedieron en México o durante el Clausura 2023, si se dieron mientras el ex Barcelona formaba parte de la plantilla de los “felinos”.

Arturo “Palermo” Ortiz

Posteriormente se tiene el caso del “Palermo” Ortiz, quien fue acusado el 17 de febrero por presunto abuso sexual hacia una mujer después de acudir a una firma de autógrafos el pasado mes de enero. A raíz de la denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación hacia Arturo “N”.

La denunciante señaló que los hechos se suscitaron después de acudir a una firma de autógrafos en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México. Al momento de tener su turno para conocer al atleta y recibir su firma, el defensa central de los Pumas decidió hacerle una invitación a un inmueble una vez que terminará el evento. Según la acusación, los hechos se dieron una vez que se encontraron en esa casa.

Marco García

A inicios del presente año, se retomó el tema del canterano universitario, Marco García, quien en 2020 fue denunciado por parte de Itzel “N” por acoso sexual. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2017, cuando la entonces profesora de García descubrió al jugador tomándole fotografías debajo de su vestimenta.

La víctima relató que mientras era profesora y trabajó como instructora dentro de las fuerzas básicas del club y dentro de una aula de clases. Fue en ese entonces cuando coincidió con el oriundo de la Ciudad de México. No obstante, fue en enero del 2023 cuando indicó durante una entrevista que la institución felina no le impuso mayor castigo.

“A Marco García no se le castigó, lo transfirieron de Cantera a Cantera Norte para que yo no lo viera dos meses, el sin goce de sueldo también es mentira... dieron la orden de pagarle en efectivo para que no apareciera en la nómina”, señaló la docente para La Octava Sports. Hoy en día, Marco se encuentra en el primer equipo y siendo considerado por Rafael Puente durante el Clausura 2023.

Jonathan Lazcano

Por último pero no menos importante, se tiene el caso del actual entrenador de Pumas Femenil, Jonathan Lazcano, quien empujó de manera agresiva a Natalia Macías, jugadora de la institución. Los hechos se dieron durante la jornada 5 del presente torneo, cuando las Universitarias visitaron La Noria para enfrentar a Cruz Azul.

En el video que se filtró de los hechos, se puede ver el momento en el que el estratega mexicano saca de cambio a Natalia sobre el tramo final del encuentro. Posteriormente, el intenta darle la mano, pero la futbolista se niega a corresponder por la molestia que sentía tras abandonar el campo; tras la negativa de su jugadora, Jonathan se molestó y la empujó con fuerza como acto de furia.

La acción del timonel auriazul provocó que Macías se tambaleara por un instante antes de continuar su camino hacia las bancas, mientras se ve al técnico continuar con palabras dirigidas hacía ella. Pese a toda la polémica que se hizo, ambas partes salieron a mencionar que todo se trató de un mal entendido y que el video se salió de contexto.