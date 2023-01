Marco García habría sido encubierto por Pumas tras presunto acoso sexual: “No se le castigó”

Fotos: Twitter/@PabloCarrilloL

Con el tema Dani Alves todavía al rojo vivo al interior de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cuadro comandado por Rafael Puente Jr. nuevamente se vio inmerso en el caso de Marco García, futbolista acusado de agresión sexual.

En esta ocasión, la presunta víctima Itzel “N”, en una entrevista para la Octava Sports, refrendó que el cuadro universitario encubrió a su canterano haciendo caso omiso a la denuncia interpuesta en 2020. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2017, cuando la entonces profesora de García descubrió al jugador tomándole fotografías debajo de su vestimenta.

Ante este hecho, la docente decidió acercarse a las autoridades universitarias para denunciar el acontecimiento. Sin embargo, tras poco más de 6 años de las agresiones sexuales, Itzel aseguró que los directivos del conjunto universitario no castigaron al jugador de ahora 23 años de edad, como supuestamente lo dijeron en un comunicado.

MARCO GARCÍA NO FUE CASTIGADO EN PUMAS



Itzel N reveló a La Octava Sports que el jugador de Pumas fue protegido por Pumas



Incluso, seguía recibiendo su sueldo en efectivo para evitar evidencias de que el mediocampista seguía en nómina #TeDaMasEmociones #Pumas pic.twitter.com/opKHWfJN35 — La Octava Sports (@laoctavasports) January 24, 2023

“A Marco García no se le castigó, lo transfirieron de Cantera a Cantera Norte para que yo no lo viera dos meses, el sin goce de sueldo también es mentira... dieron la orden de pagarle en efectivo para que no apareciera en la nómina”, comentó para la Octava Sports.

Asimismo, la exdocente de la UNAM explicó que en el comunicado que lanzaron los aurizales en aquel entonces se decía que ella había renunciado a la institución, cuando en realidad fue despedida. Además, reiteró que Eduardo de Buen, actual director deportivo de Pumas Femenil, buscó culparla por la acción del entonces joven de 17 años.

La denuncia en contra de Marco García se presentó en octubre de 2020, en la cual la víctima relató que mientras era profesora y trabajó como instructora dentro de las fuerzas básicas del club y dentro de una aula de clases. En aquel año, Marco García tenía 17 años de edad, por lo que su condición de menor de edad fue elemento clave para las investigaciones.

LE ECHARON LA CULPA A ELLA 😶



Itzel N y su abogado hablaron sobre lo qué pasó cuando sufrió abuso sexual en Pumas



“La culpa la tienes tú por vestirte cachonda”, le dijo Eduardo de Buen, actual director deportivo de Pumas Femenil. #TeDaMásEmociones#LigaMX #Pumas #UNAM pic.twitter.com/EtMABINLmV — La Octava Sports (@laoctavasports) January 24, 2023

Los hechos del acoso de Marco a la docente ocurrieron en 2017, cuando el mediocampista tenía apenas 17 años, es decir que aún era menor de edad. En su momento no se habló del suceso; pero tres años después se levantó la denuncia formal, mismo año cuando Marco debutó en la Primera División de México y Pumas lo consideró como un elemento importante en la alineación, además de que estaba por cumplir 20 años.

En ese entonces el tema escaló en la prensa deportiva, por lo que la directiva del Pedregal tomó cartas en el asunto y suspendió temporalmente al jugador sin goce de sueldo por dos meses además de que se le instruyó y sensibilizó sobre el tema.

Por medio de un comunicado oficial la institución se hizo cargo del tema y explicó que hubo un diálogo con la profesora, quien en 2018 renunció a su cargo en Pumas.

(Foto: Twitter)

“Después de entablar diálogo con ambas partes, acordó no despedir al jugador, a petición de ella, sino que se le sancionara con una suspensión por poco más de dos meses sin goce de sueldo y sin actividad deportiva alguna en el Club, otorgando el perdón correspondiente”, comunicaron.

Para febrero de 2021 Marco regresó al equipo, pero compitió en la Liga de Expansión, fue hasta el Clausura 2022 cuando volvió a la escuadra dirigida por Andrés Lillini, pero una fractura de peroné lo dejó fuera de la competencia. Posteriormente, se sumó a los universitarios hasta mediados del Apertura 2022.

