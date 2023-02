Felipe Contempomi y su trabajo con Los Pumas: “La palabra conformidad no la uso porque lleva a la mediocridad”

Felipe Contepomi será el entrenador de Los Pumas luego del Mundial de Francia

-¿Cuál es el plan de trabajo para el Mundial?

-Es mejorar lo hecho en 2022, que a nivel resultados no sé si fue tan bueno; porque se perdió más de lo que se ganó. Pero sí hubo avances en el estilo y en lo que queremos hacer como filosofía de juego. Con el poco tiempo que tendremos de acá al Mundial deberemos acelerar para conseguir lo pretendido y llegar preparados al evento cúlmine.

-¿Cómo se están organizando para eso?

-En la organización habrá un Camp - en el mes de marzo en Francia- y debemos seguir el reglamento, porque los jugadores están en sus clubes y hay que respetar la regla 9 en la quee WR permite disponer de ellos recién cuando terminen las competencias con sus equipos.

-En enero, y luego de juntarse con Cheika en Europa, se reunieron con algunos de ellos ¿qué les dijeron y como seguirá el trabajo mes a mes antes del Mundial?

-Visitamos a ciertos jugadores y lo hemos hecho en forma individual, seguimos en contacto pero de manera virtual con ellos. Así será hasta marzo, cuando realicemos el Camp en Francia y luego seguramente habrá otra visita para fines de abril.

Para el mes de mayo dependeremos de los clubes, porque terminan los torneos regulares de Europa y ahí veremos qué haremos de acuerdo a los que tengan o no partidos y a dónde llegue cada club. Lo que les aseguro es que les daremos un descanso a todos, porque básicamente no pararon. Y, después de eso, nos juntaremos para empezar la preparación y ya en el mes de julio meternos de lleno en el Rugby Championship, (de ahí saldrá la lista para el Mundial).

-¿Cómo evalúan la ventana de noviembre?

-En el juego hubo cosas que sirvieron, pero también hay cosas que habrá para mejorar. En el scrum, el maul y la defensa, por ejemplo; en el line hay que seguir mejorando, así como en el juego con el pie y la carga, o como nosotros le decimos la casa.

Por último será el turno del ataque que es lo que más tiempo lleva y hay que darle una vuelta más de rosca para mejorarlo y ganarles a los mejores equipos. Entre los backs pasó más que nada que debían entender la filosofía de lo que queríamos hacer o cambiar. En el juego suelto se entendió. No tuvimos muchos quiebres, ni creo que lo vayamos a tener por la característica de nuestros jugadores, pero si deberemos anticiparnos y buscar el espacio. Ahí creamos situaciones, pero no las definimos y por eso cuando esta la oportunidad deberemos sacarle más rédito a esas jugadas.

-¿Ahí es donde decís que estuviste disconforme con respecto a la ventana de noviembre?

-La palabra conformidad no la uso porque lleva a la mediocridad, pero tenemos potencial de mejoras grandes y a eso vamos apuntar.

Contepomi es ayudante en el staff técnico de Los Pumas

-¿Y qué dijo Cheika, sobre todo eso, en las reuniones?

-Con Cheika debatimos muchas cosas y analizamos otras, del plantel y de cada jugador en particular; en parte se habló de eso en estas reuniones que hicimos; también sobre qué pretendíamos mejorar y planteamos a nivel de juego para el Mundial. Y hablamos también de jugadores puntuales, del seguimiento de ellos, de los métodos a utilizar y de cómo vamos a evaluarlos. Que parámetros usaremos para medirlos con la misma vara, ya que es difícil al jugar en diferentes clubes esa parte. Fuimos estableciendo todas esas cosas y también cómo analizaremos a los rivales.

-Con respecto a este partido de hoy y a las franquicias argentinas, ¿cómo trabajan? ¿Puede ser que haya jugadores que tengan chances de llegar a Los Pumas en este Mundial?

-No pienso que todos los equipos deben jugar de la misma manera. Sí que un jugador se nutre de un staff y de otro y así mejora seguro. Pienso que hay muchas maneras de jugar a este deporte y en ese proceso compartimos ideas, sin meternos en el día a día del trabajo de ellos. A Pampas los podemos ver más seguido porque todos estamos en Casa Pumas, vemos los entrenamientos y cómo juegan, pero con Dogos planificamos las visitas, no iremos siempre, pero sí los vamos a ir a ver.

-¿Tiene un parecido al Mundial anterior ese primer partido con Francia en donde se juegan casi a todo o nada?

-A ver… Para nosotros el partido más importante puede ser el primero o tal vez no, porque no hay nada definido hasta que matemáticamente estemos adentro o afuera. Por eso deberemos entender y prepararnos para ganar el Mundial, lo que no significa que lo vayamos a ganar.

Todo lo que esté a nuestro alcance y bajo nuestro control es lo que tenemos que trabajar y deberemos hacerlo de la mejor manera.

En ese sentido para mí la experiencia del seleccionado de fútbol dejó aprendizaje. Y lo digo desde afuera, al escuchar los mensajes de Messi sabiendo que los resultados no dependían 100% de ellos, uno se da cuenta de que hay cosas que no se pueden controlar. Sí la preparación, uno se prepara para estar de la mejor manera. En síntesis deberemos controlar lo controlable.

-¿Y en el análisis de los rivales?

-En el análisis del rival habrá que ver si ellos cambian lo que venían haciendo, pero en cuanto a lo nuestro no cambiará en nada lo que planificamos. Nuestra preparación se focaliza en nosotros, después lógicamente cuando llega un partido se buscará atacar las debilidades del rival de acuerdo al que enfrentemos y al jugador que esté enfrente; pero la filosofía de Los Pumas será la misma y eso es en lo que estamos trabajando nosotros.

Contepomi sobre Santiago Carreras: "Puede cumplir las funciones que buscamos perfectamente y tenemos plena confianza"

-¿Que opinás de Santiago Carreras como apertura ?

-Carreras es un polifuncional, puede jugar de varios puestos como también, Nico Sánchez quizás pueda jugar de 12 y de 10. Benja (por Urdapilleta) es más 10. Pero Carreras puede jugar de apertura, de fullback o de wing. Es una oportunidad válida y es muy bueno de “10″ a pesar de que estén tanto Nico, Benja o “Cepillo” Albornoz es una opción.

A ver… Siempre digo que es más fácil si jugás (como me ha pasado) todo el año de 10, y luego pasar a hacerlo de 12; que a la inversa. Pero no descubro nada con eso.

Lo que le piden a ese jugador en su equipo es distinto a lo que nosotros queremos de él. Lo que vemos en Santiago es que puede cumplir las funciones que buscamos perfectamente y tenemos plena confianza como en los otros que pelean el puesto de que sea “el 10″ de Los Pumas.

-Con respecto al profesionalismo y los jugadores de los clubes amateurs, hoy ¿es muy difícil que uno desde un club llegue a jugar en Los Pumas?

-El profesionalismo no tiene un solo modelo. Hay dos que son los más notorios. El del equipo profesional, el de los clubes de Francia, de Inglaterra que los busca ya, que quieren el ahora urgente; y no el desarrollo del jugador. Ese tiene el interés puesto en que el jugador llegue al club, juegue y ya rinda al máximo. Se busca el resultado.

El otro sistema es el de Irlanda y el Nueva Zelanda – por no poner a La Argentina- en donde los equipos que compiten en las ligas profesionales tienen como finalidad crear jugadores para su seleccionado.

Si están en la Academia, lo desarrollan como jugador para que llegue a su potencial máximo y así jueguen luego en el seleccionado de su país.

-¿Qué opinás con respecto a la liga inglesa y el cambio de regla en la forma de tacklear para los amateurs?

-Sí, es un hecho que hay que disminuir los golpes en la cabeza, no sé si esa es la forma, porque no lo sé realmente y no quiero hablar sin estar tan metido en el tema.

-¿Qué opinás sobre el tema Fernando Báez Sosa y la resolución del juicio?

-No va agregar nada mi opinión, los hechos son totalmente condenables y no puedo agregar nada más alo que sentenció la Justicia, que ya habló por sí sola.

-¿Qué cambió o qué es distinto en este equipo desde tu llegada?

-Es que para mí no es que llegué y fue un borrón y cuenta nueva. Yo por eso hago hincapié en que el equipo tuvo algunas buenas perfomances el año pasado, y eso se debe a que no partimos de fojas cero. Hubo un muy buen trabajo previo que a nosotros nos sirvió y mucho

Contepomi sobre Los Pumas: "Me impresionó el profesionalismo de muchos de los ellos, la capacidad para llevar adelante los entrenamientos con un alto nivel de intensidad"

-¿Qué te parece que fue lo más importante de este nuevo proceso?

-Me impresionó el profesionalismo de muchos de los ellos, la capacidad para llevar adelante los entrenamientos con un alto nivel de intensidad. Ese profesionalismo y esos hábitos no salieron de un repollo, sino de lo que trabajaron con Mario, Nico y Manasa, ellos le dieron esa impronta con la cual nosotros nos vimos beneficiados.

-¿Y en referencia a los jugadores?

-Y en cuanto a los jugadores no puedo hablar de si hubo cambios, porque no estuve antes. Lo que sí les agradezco a ellos el trabajo que han hecho, el compromiso y el trabajo que hicieron en estos cinco meses. También por haber realizado el esfuerzo de entenderé la filosofía del juego que queremos llevar a cabo y sé que han tomado los riesgos al hacerlo y eso lo valoro mucho.

-Te pido un mensaje final para el hincha común del rugby argentino, ese que quiere ver a Los Pumas llegar lo más arriba posible en el Mundial

-Nosotros vamos a hacer todo lo que esté dispuesto y a nuestro alcance para prepararnos de la mejor manera y para ganar el Mundial. Que no significa más que eso, porque querer ganarlo lo quieren ganar todos; pero estar dispuestos a hacer todo el esfuerzo que eso requiere es un punto muy grande y va a haber variables que nosotros no podemos controlar.

Lo que sí les digo es que se queden tranquilos que las que si podemos controlar las vamos a tener muy en cuenta y haremos el esfuerzo para trabajarlas al ciento por ciento y estaremos dispuesto a hacer eso para llegar a nuestro punto más alto.

