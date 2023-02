Duras críticas del Beto Marcico por el presente de Boca Juniors: del “bajón precupante” al dardo a Sebastián Villa

El Beto, junto a Rojitas y Riquelme en La Bombonera

Boca Juniors tropezó en Córdoba: perdió 2-1 ante Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la Liga Profesional y la imagen ofrecida por el equipo preocupó a los hinchas. Es que si bien fue la primera derrota en el certamen, ni en la victoria por 1 a 0 ante Atlético Tucumán ni en la igualdad 0-0 contra Central Córdoba había brillado. Alberto José Márcico, ídolo xeneize, fue duro con el presente del equipo que dirige Hugo Ibarra, que en el inicio del semestre había caído en la Supercopa Argentina ante Racing en Abu Dhabi.

“Las finales que se perdieron con Racing tuvieron mucho que ver en la parte anímica de los jugadores”, subrayó el ex N° 10 surgido de Ferro Carril Oeste. No obstante, más allá de las cuestiones vinculadas a la confianza, para el ex enganche los problemas en el funcionamiento vienen de arrastre: “Boca no tiene rendimiento colectivo, siempre dependió de las individualidades. No se crean situaciones de gol. Es un bajón preocupante. No es el medio solamente, sino que están todos bajos. Los laterales también, Advíncula y Fabra están irreconocibles”, golpeó en diálogo con el programa Cómo te Va, por DSports Radio.

Márcico, de 62 años, jugó 154 partidos y anotó 15 goles con la casaca auriazul. Además, obtuvo tres títulos: el Torneo Apertura 92, la Copa de Oro y la Copa Master. Desde el respaldo que le reporta su trayectoria, se animó a sostener que “el último Boca fuerte que recuerdo es el del Mellizo Guillermo Barros Schelotto. Tenía muy buenos jugadores y todos estaban en su nivel”.

Pero su discurso no se aplacó. Y encontró un blanco en Sebastián Villa. Es que el atacante fue expulsado a los 56 minutos del duelo ante la T en el Mario Alberto Kempes (su equipo ya caída 2-0) por un golpe a Benavídez. Tan desequilibrante como polémico, para el Beto su reacción “fue terrible”. “Es impotencia e irresponsabilidad por parte de Villa. Yo vi a un Boca campeón sin él”, dijo en relación a la última vuelta olímpica en la Liga Profesional, en la que se perdió un gran tramo de la competencia por lesión.

De cara a la recuperación, Alberto José entiende que un futbolista no puede faltar: “Langoni es un jugador muy importante y creo que va a tener su lugar el próximo partido”. En efecto, el juvenil, de 21 años, anotó el descuento en Córdoba. Y si bien Ibarra había advertido que “estamos muy contentos con todo lo que nos dio, pero lo vamos a llevar despacio”, todo indica que el domingo ante Platense en La Bombonera, desde las 19.15, estará de titular, tal como reclama Márcico; máxime ante las lesiones de Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini, además de la suspensión de Villa.

