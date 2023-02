Dos leyendas del Manchester United quedaron encandiladas con el brillo de Alejandro Garnacho: “Es como un Cristiano Ronaldo joven”

*El gol de Garnacho al Leeds United que selló el 2 a 0

Con tan solo 18 años Alejandro Garnacho se convirtió en una realidad del Manchester United. El delantero argentino dejó de ser una promesa y el último fin de semana volvió a demostrar la calidad que expone en cada presentación. En el compromiso frente al Leeds, disputado en el mítico Elland Road, el joven goleador ingresó en el complemento en reemplazo de Jadon Sancho y selló con una notable conquista el 2 a 0 definitivo para el combinado liderado por el neerlandés Erik ten Hag.

Luego del triunfo que depositó al Manchester en la tercera ubicación de la Premier League (a 5 puntos del Arsenal), el entrenador le dedicó unas palabras con un análisis particular. “Los primeros minutos no fue directo, pero después del1 a 0 mejoró. Tiene grandes habilidades para regatear, con ritmo y sincronización para correr y finalizar”, sostuvo el DT en zona mixta. Y agregó: “Tiene una habilidad que no veo que tengan muchos jugadores en la Premier. Supera a los futbolistas en el uno contra uno. Ha aprendido en los últimos meses cómo jugar en equipo, vivir, tener la actitud correcta... Ahora veo que está actuando como un jugador de equipo y sus cualidades individuales están marcando la diferencia. Es un proceso, todavía no está hecho, pero tiene mucho margen de mejora. A pesar de ello, ya contribuye al máximo nivel”.

En la misma sintonía, una leyenda del club británico también manifestó públicamente su admiración hacia Garnacho con una comparación impactante al relacionarlo con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo. “Tiene calidad real. Lo que más me gusta de él, es que es directo, que corre y va a regatear a los defensores todo el tiempo. Es un extremo que puede ir por todos lados y eso le hace imprevisible. Puede entrar en los últimos 20 o 30 minutos y superar a cualquiera. Tiene todo tipo de trucos. Este club ama a los artistas y Alejandro es como un Cristiano joven conduciendo la pelota”, remarcó Paul Scholes en declaraciones brindadas a la cadena inglesa BBC.

Finalmente, otro ex jugador que dejó su huella en la etapa dorada de la entidad británica, Gary Neville, también se sumó a la catarata de elogios hacia el goleador argentino. “Creo que lo está haciendo bastante bien, porque está teniendo impacto en nuestro juego. Es una amenaza para el rival. Tuvo buenas acciones, estuvo activo y creó ocasiones, pero como delantero, tienes que estar en la lista de goleadores, asistidores y hombres clave para tener el impacto adecuado. Como jugador del United, esperamos que tenga impacto para influir positivamente en el resultado y en el partido al registrar goles y asistencias. “Si eres un jugador joven del United y eres delantero, debes tener arrogancia, ego y pasión, y parece que Garnacho tiene todo eso”, destacó.

Mientras tanto, la directiva del Manchester espera que, próximamente, Garnacho renueve su contrato que vence a finales de 2024 con una suma de dinero por los próximos años. Según indicó el periódico The Sun, la nueva oferta es de unas 30 mil libras (algo más de 36.000 dólares) por semana y con un vínculo de seis años y medio con una opción de extenderlo por otros 12 meses.

