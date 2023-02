Las reglas básicas que tienes que saber para entender el partido que se atravesará en el show de Rihanna del Super Bowl LVII

Millones de televidentes se darán cita este domingo 12 de febrero para ver el encuentro entre los Kansas City Chiefs en contra de los Philadelphia Eagles, quienes se disputaran el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LVII (57°), el cual se cruzará con la presentación Half-Time de la icónica Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna.

Super Bowl: dramas, escándalos y sorpresas en los shows de medio tiempo de Lady Gaga, Katy Perry, Shakira y JLo Tras sus majestuosos espectáculos de medio tiempo, las estrellas confesaron que no todo resultó como esperaban, pues durante el proceso de producción enfrentaron situaciones complicadas VER NOTA

La intérprete de éxitos como Umbrella, Love on the Brain, Love the Way You Lie y Stay está de vuelta después de 6 años lejos de los escenarios y lo hace a lo grande, en una de las atmósferas más importantes en el mundo del deporte como lo es el medio tiempo del Super Bowl en su edición 2023.

El retorno de la nacida en Barbados ha acaparado gran parte de las portadas, a tal punto de que ha llegado a opacar, por momentos, al partido más importante para la National Football League (NFL). Este hecho no es un caso aislado, pues en ediciones previas el artista invitado se ha robado la atención, tales han sido los casos de The Weekend o Eminem en los más recientes espectáculos Half-Time.

Reunión de ‘titanes’ entre Burak, Coello, Garay y Sutcliffe rumbo al Super Bowl LVII Todo se encuentra listo para que Kansas City y Philadelphia disputen una final inédita de la NFL el próximo 12 de febrero en Arizona VER NOTA

En ese sentido, es muy probable que para el Super Bowl LVII el regreso de Rihanna marqué índices altos a niveles de audiencia a la hora que salga al pletórico escenario que se instalará al interior del State Farm Stadium, de la ciudad de Phoenix, Arizona.

Feb 9, 2023; Phoenix, AZ, USA; Rihanna during the Halftime Show Press Conference at Phoenix Convention Center. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Es por motivo, en Infobae México nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las reglas básicas más importantes del futbol americano para que los seguidores de Rihanna que deseen seguir la transmisión desde un inicio no se sientan tan alejados del contexto deportivo que coronará a los Kansas City Chiefs o los Philadelphia Eagles.

¿Cómo se juega el futbol americano?

Un partido de futbol americano se juega entre dos equipos, con 11 jugadores a la ofensiva y 11 a la defensiva. Se lleva a cabo en una cancha de 100 yardas divididas por líneas horizontales que dan la apariencia de emparrillado. El terreno se compone de 120 yardas: 100 para desarrollar jugadas y 20 de anotación, 10 de cada lado y para cada equipo.

María José recordó el concierto donde participó con Rihanna que fue ensombrecido por la violencia de Chris Brown La intérprete mexicana explicó que no pudo interactuar con la estrella que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl LVII porque “no salía de su camerino” VER NOTA

Los equipos de futbol americano suelen ser grandes, cada uno se compone de 45 jugadores, pero solo 11 pueden estar en el campo, además este se divide en ofensiva, defensiva y especiales. El objetivo es que los primeros hagan puntos, mientras que los segundos eviten anotaciones del equipo contrario.

El encuentro se juega con un balón ovalado, llamado ovoide, que sirve para ser lanzado por los aires con facilidad.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes busca a quién lanzar el balón en el duelo de campeonato de la Conferencia Americana ante los Bengals de Cincinnati el domingo 29 de enero del 2023. (AP Foto/Jeff Roberson)

¿Cuánto dura un partido de futbol americano?

Por reglamento el tiempo del partido se divide en cuatro periodos (cuartos) de 15 minutos cada uno, divididos en dos por cada mitad. El tiempo del reloj va en cuenta regresiva; la pausa más larga -momento en donde se realiza el Half-Time- se da entre el segundo y tercer cuarto, donde se ofrecen 15 minutos para que los jugadores descansen.

En el futbol americano el tiempo total del partido puede alargarse hasta 3 horas, debido a las pausas que se hacen cuando un jugador con el balón sale del campo, hay un pase incompleto, un equipo pide tiempo fuera (tienen tres en cada mitad), cuando sucede el cambio de ofensiva, un equipo anota, un árbitro marca un castigo, el coach pide una revisión de jugada (puede hacerlo dos veces en cada mitad).

Así como en la pausa de los dos minutos -que sucede en el segundo y último cuarto de cada juego-. Al final de cada cuarto y después del segundo cuarto cuando hay un descanso de 15 minutos.

El wide receiver de los Eagles de Filadelfia DeVonta Smith (6) celebra su recepción de touchdown con sus compañeros, el receptor A.J. Brown (11) y el centro Jason Kelce (62), en la primera mitad del partido de la ronda divisional de playoffs ante los Giants de Nueva York, el domingo 21 de enero de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola)

¿Cómo se suman puntos en un partido?

Cada equipo tiene cuatro oportunidades o downs para tratar de mover el balón hacia la zona de anotación. Para conservar el balón se tiene que avanzar por lo menos 10 yardas, ya que en caso de no lograrlo deberán entregarlo al equipo contrario. Dentro del americano existen tres formas de sumar al tablero:

Touchdown: El balón tiene que llegar hasta la zona de anotación ya sea en las manos del jugador que corre hacia el lugar o porque se atrapa el ovoide estando dentro de la zona. Este vale 6 puntos y después se tiene la opción de marcar un punto extra pateando el balón entre los postes o dos puntos con una conversión, que se refiere a una jugada.

Gol de campo: Su valor es de 3 puntos y es cuando el pateador mete el balón entre los postes.

Safety: Vale 2 puntos y es cuando se detiene a un jugador de la defensiva en su propia zona de anotación.

Jan 29, 2023; Philadelphia, Pennsylvania, USA; San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey (23) scores a 23-yard touchdown run against the Philadelphia Eagles during the second quarter in the NFC Championship game at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports

¿En qué consisten la Intercepción y el balón suelto?

Intercepción: Cuando el quarterback lanza un pase a su receptor, pero un rival logra interceptar el envío sin dejarlo caer al césped. Algunas veces, el defensivo que robó el balón puede robar el ovoide y correr en sentido contrario hasta llevarlo a la zona de anotación, consiguiendo un touchdown.

Balón suelto: Un jugador con la posesión del balón puede perderlo debido a un descuido o por un golpe de un rival, a este evento se le llama Fumble y el ovoide quedará libre para que cualquier jugador pueda tomarlo, si lo toma un jugador defensivo y éste no toca el césped, tiene la oportunidad de correr en sentido contrario y anotar para su equipo.

Jan 29, 2023; Kansas City, Missouri, USA; Cincinnati Bengals safety Vonn Bell (24) tackles Kansas City Chiefs cornerback Trent McDuffie (21) during the third quarter of the AFC Championship game at GEHA Field at Arrowhead Stadium. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

¿Cuáles son las posiciones de los jugadores en ofensiva y defensiva?

Quarterback (QB): Pasador del balón en las jugadas de ataque del equipo.

Corredores: Reciben directamente la pelota del QB para realizar una jugada y sumar yardas.

Receptores: Los más rápidos y ágiles del equipo, capturan los pases que lanza el QB para conseguir un Touchdown o avanzar yardas.

Tackle ofensivo, centro y guardia: Conforman la línea ofensiva, elementos de mayor peso y estatura que protegen con un “muro” frente a los defensivos del rival.

El quarterback Patrick Mahomes (15), de los Chiefs de Kansas City, cojea durante el duelo ante los Jaguars de Jacksonville el sábado 21 de enero de 2023, en Kansas City. (AP Foto/Jeff Roberson)

Defensive End: Ubicados en el extremo intentan obstaculizar los pases del QB rival.

Linebacker: Línea defensiva que se mide con la ofensiva rival para interceptar, placar o derribar al QB rival, buscan tapar los huecos por donde puedan pasar los corredores.

Cornerback: Los jugadores más rápidos que se encargan de marcar a los receptores de pases largos.*Safety: Los últimos hombres de la defensa.

Para cerrar esta lista, los equipos especiales se utilizan para la patada inicial y la de despeje, anotar un gol de campo u obtener punto extra.

En foto del 2 de febrero del 2023, trabajadores se alistan para el Super Bowl afuera del State Farm Stadium en Glendale, Arizona. (AP Foto/Matt York)

Horarios y por dónde ver el Super Bowl LVII

México.- 17:30 horas (Centro de México) por el Canal 5, Azteca 7, ESPN, Fox Sports

Colombia: 18:30 horas, por ESPN

Argentina: 20:30 horas, por DirecTV, ESPN