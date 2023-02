“Checo” Pérez solicitó libertad de expresión a la FIA

(Foto: Instagram/schecoperez)

Previo a que de inicio una nueva temporada de la Fórmula 1, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez se dijo inconforme con las nuevas decisiones que tomó la Federación Internacional de Automovilismo, mismas donde señalaron ciertas represalias hacia los conductores o escuderías que hablen sobre temas políticos o delicados.

Cabe recordar que la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sobre implementar castigos hacia sus deportistas, surgió a partir de que durante los últimos años, figuras como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, se pronunciaran abiertamente contra el racismo, además de cuestiones políticas, sociales y ambientales en diversos Grandes Premios.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria - July 5, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton wearing an anti-racism T-shirt before the race

A raíz de ello, “Checo” Pérez expresó su descontento por la postura del máximo ente del automovilismo. “Queremos ser nosotros mismos y queremos poder expresarnos de la manera que queramos. Todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes creencias en formas religiosas. Entiendo el lado político, pero todos deberíamos ser libres de expresarnos de la manera que queramos.”

“Creo que en el deporte es importante poder expresarse. Me cuesta pensar que ellos (la FIA) podrán controlar lo que puedes decir o no decir. Eso para mí no es correcto, pero lo discutiremos” concretó el ex piloto de Sahara Force India durante una entrevista para Speedcafe.

Stefano Domenicali, defendió la postura de los pilotos

El actual presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali salió en defensa de los conductores del “Gran Circo” justificando que el deporte motor también debe de fomentar muchos valores. “La F1 nunca pondrá mordaza a nadie. Todos quieren tener la plataforma para decir lo que quieren de la manera correcta. Tenemos una gran oportunidad debido a la posición de nuestro deporte, que es cada vez más global, multicultural y de múltiples valores”.

“Estamos hablando de 20 pilotos, 10 equipos y muchos patrocinadores que tienen diferentes ideas, diferentes puntos de vista. No puedo decir que uno esté en lo correcto, uno esté equivocado, pero está bien, si es necesario, darles una plataforma para discutir sus opiniones abiertamente”.

Polémica con Sergio Pérez por sus declaraciones contra Max Verstappen

Si bien, los temas con Hamilton y Vettel trascendieron más por todo lo que engloba el tema racial, el oriundo de Jalisco también se vio involucrado en una polémica a finales de la reciente temporada durante el GP de Brasil, cuando manifestó su enojo con su compañero de equipo, Max Verstappen después de que el neerlandés no lo dejara pasar en el cierre de la carrera.

Cerca de la vuelta 65 de la competencia, le notificaron por la radio a Max que permitiera pasar al mexicano para que accediera en la sexta posición y viera las posibilidades de ganar más puntos para su pelea por el subcampeonato mundial de pilotos; sin embargo, “Mad Max” reaccionó negativamente a tal petición y se negó a ceder la posición.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 30, 2022 Red Bull's Max Verstappen celebrates on the podium with the trophy after winning the race with third placed Red Bull's Sergio Perez

Ante ello, Checo Pérez habló del tema durante la zona mixta post carrera y no se guardó nada. Expuso que gracias a él y su trabajo en la escudería austriaca era la razón del porqué Verstappen en bicampeón en la Fórmula 1. Y es que cuando le cuestionaron su opinión sobre si “El Holandés Volador” actuó adecuadamente, Sergio dijo “estar sorprendido” pues no entendía sus razones.

“Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él; creo que no entiendo sus razones, muy sorprendido. Creo que si tiene dos campeonatos, es gracias a mi”, señaló el jalisciense al término del GP de Interlagos.