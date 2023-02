Matías Lammens dio detalles de la candidatura para el Mundial 2030: cómo se repartirán las sedes y cuándo se definirán los estadios

Matías Lammens en la presentación de la candidatura realizada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile para organizar el Mundial 2030. Foto: Maximiliano Luna

Este martes se hizo la presentación oficial de la candidatura lanzada por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile con el objetivo de organizar el Mundial 2030. Será la edición 24° de la Copa del Mundo en una fecha muy particular, porque también es el centenario de esta competición desarrollada desde 1930 entre las selecciones de todo el mundo. Matías Lammens fue uno de los invitados al evento realizado en horas del mediodia en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y manifestó los pasos a seguir para culminar este proyecto.

En un diálogo concedido a Infobae, el ministro de Turismo y Deporte declaró que las próximas semanas serán clave para la elección de las sedes: “Nosotros tenemos que presentar en la candidatura un mínimo de 12 estadios. Pueden ser más, pero seguramente haremos una reunión en el mes de marzo con AFA y los gobernadores de las provincias en la que vamos a presentar el proyecto y veremos quiénes quieren ser parte del Mundial 2030, quiénes pueden presentar proyectos ambiciosos”.

“Todavía no hay decisión sobre las sedes”, contó el expresidente de San Lorenzo, aunque insistió en la idea de que el partido inaugural tenga escenario en Argentina, mientras que la final sea en Uruguay. A pesar de su postura de evitar nombrar los posibles estadios que serán parte de esta competición, Lammens puntualizó en dos reductos que pican en punta para lo que viene: “El Centenario es un estadio emblemático. El Monumental también lo es para la historia del fútbol argentino y mundial, pero después no me atrevería a dar más precisiones porque no las tenemos”.

En este sentido, explicó que la falta de confirmaciones se produce porque aún no se establecieron los requisitos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en cuanto a los estadios, pero dejó trascender como sería la repartija entre los países de la alianza mundialista: “Seguramente, Argentina será el país que más sedes tenga por supuesto. Por una cuestión de infraestructura, le seguirá Chile y después Uruguay y Paraguay”.

Además, precisó que uno de los objetivos pasará por hacer un Mundial federal con estadios de distintas provincias para que el torneo tenga eco en múltiples regiones de la Argentina. El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza son solo algunos nombres que surgen en una sencilla lista. Ante la consulta de este medio, el funcionario respondió: “Sin lugar a dudas, está en la carpeta de posibles sedes. Son los estadios más importantes de esas provincias”.

Matías Lammens está acompañado del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el mandamás de Conmebol, Alejandro Domínguez, y el Secretario Nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá.

Por otro lado, exteriorizó los motivos que finalizaron en esta postulación conformada por cuatro países: “Se planteó así desde un inicio porque nos parece bueno para la región. Argentina podría organizar un Mundial sola, pero el hecho de plantear una candidatura conjunta tiene que ver con que cuatro países de Sudamérica tengan la posibilidad de tener un Mundial de nuevo”.

Esta es la segunda candidatura que se hace oficial después de la comunicada por España y Portugal, en la que se podría sumar Ucrania, mientras que es una incógnita lo que sucederá con una posible propuesta de Arabia Saudita y Marruecos por carriles separados. La alianza europea ya perdió la elección de 2018 en manos de Rusia, mientras que el país africano cayó en la respectiva votación de 2026, que ganó Estados Unidos, México y Canadá. Estos antecedentes podrían ser un punto negativo en la presentación sudamericana, pero el particular simbolismo de este torneo puede inclinar la balanza en su favor.

“Nuestra candidatura toma más fuerza todavía porque tiene un condimento especial: es el centenario. Se cumplen los 100 años del primer Mundial que se disputó en Uruguay. Estamos hablando de una candidatura en la que están sentados a la mesa el primer campeón del mundo y el último”, manifestó por el título charrúa de 1930 y la pasada gesta de la selección argentina en Qatar. Y agregó: “Nuestro planteo tiene que ver, más allá de la cuestión de infraestructura o candidaturas anteriores, con que se le reconozca todo el aporte que hizo al fútbol sudamericano. Si uno piensa en los cuatro o cinco mejores jugadores de la historia, son todos sudamericanos. Nosotros planteamos que es lógico y sensato que los 100 años del Mundial se festejen en Sudamérica”.

De cara a los meses subsiguientes, aún no se estimó el gasto total que deberá desembolsar cada país porque aún no se confirmaron los pedidos de FIFA para un evento de tal magnitud. Sin embargo, Lammens detalló que deberá haber mejoras en el “sistema de conectividad, los pasos fronterizos y la infraestructura deportiva”. En este último punto, no descartó la construcción de otro estadio: “Hay que hacer reformas grandes. Después, está la oportunidad de que algunas provincias se candidateen o que alguien quiera candidatearse para construir un estadio nuevo”.

El ministro de Deportes de Paraguay, Diego Harrison, y la ministra de Deportes de Chile, Alexandra Benado Vergara, estuvieron presentes en la presentación junto a Lammens, Tapia, Domínguez y Bauzá

En consonancia, la ministra del Deporte de Chile, Alexandra Benado Vergara, fue otra de las asistentes a la sala del Complejo de Juveniles ubicado en el establecimiento que pertenece a la AFA. Finalizada la conferencia de prensa, le concedió unos minutos a Infobae para dialogar sobre un proyecto que se retomó tras la pandemia de COVID-19.

“Creemos que hoy se ha dado un hito importante y lo coronamos con un campeón del Mundo como Argentina que nos empuja cada vez más en este sueño con el legítimo anhelo de traer un Mundial para Sudamerica”, declaró. Benado Vergara se animó a decir que el Estadio Nacional de Santiago de Chile “tendría que ser una de las sedes” para albergar el Mundial.

Este establecimiento ubicado en la capital trasandina se suma a una lista compuesta por distintas opciones. “Nosotros en Chile tenemos 2 o 3 estadios que podrían cumplir, con remodelación o conservación, ciertas características para tener un partido de cuartos de final”, sentenció, aunque dejó en claro cuáles son las expectativas de su nación: “Nosotros aspiramos a tener, al menos, una semifinal”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer meses atrás que la elección final se dará a conocer en el 74° Congreso de la organización con fecha establecida en 2024. Los próximos meses serán cruciales para conocer los avances de esta candidatura y la posible oficialización de otras postulaciones, sumadas a la propuesta ibérica.

