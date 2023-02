Un artista creó un billete en honor a Dibu Martínez y se hizo viral

El billete homenaje a Emiliano Martínez

Los 26 futbolistas que conformaron el plantel campeón del Mundial Qatar 2022 quedarán para siempre en la memoria de los hinchas argentinos y, cerca de cumplir dos meses desde la consagración, siguen recibiendo constantes muestras de cariño. Uno de los pilares fundamentales para que la Albiceleste lograra la tercera estrella fue el marplatense Emiliano Martínez con sus atajadas clave y estupendas intervenciones en las definiciones por penales. En este caso, el Dibu se materializó en forma de billete y se volvió viral en las redes sociales.

Ante la noticia de la salida del billete de 2.000 pesos argentinos, el artista Christian English tomó el homónimo de dos pesos que ya no está en circulación para reemplazar la figura de Bartolomé Mitre. Con un pequeño pincel comenzó a retocar el rostro original para lentamente ir pintando la silueta del actual arquero del Aston Villa. La imagen que seleccionó fue una advertencia que el guardameta les dio a sus compañeros durante el encuentro de cuartos de final frente a Países Bajos.

Además, utilizó la tipografía de la camiseta de la Albiceleste en Qatar para cambiar el 2 del billete al 23 característico de Emiliano. En el reverso, tapó el Museo Mitre para estampar uno de los momentos más recordados de la final frente a Francia en el Lusail Iconic Stadium: la atajada frente a Randal Kolo Muani en el minuto 123 de partido que mantuvo el 3-3 en el marcador y que forzó los penales.

El instante en el que Martínez cambió la historia de la final (Foto: Reuters)

Hace pocos días, el goleador del Eintracht Frankfurt de Alemania brindó una entrevista a la cadena Bein Sports y se vio obligado a rememorar el mano a mano que el arquero argentino le tapó en la final: “Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza me decía ‘tengo que rematar’. Intento el remate al primer palo pero el arquero hace una gran parada… y yo perdí ese duelo”.

La jugada marcó la definición del trofeo y el delantero reconoció que tendrá que aprender a convivir con su yerro: “Lo tendré en la garganta de por vida… para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, solo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Seguro que este gol fallido me dará fuerzas para el futuro”.

Cabe destacar que el papel de Martínez en la Copa del Mundo lo ubicó en el segundo lugar del ranking que diagrama la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS). El guardameta figuró detrás del belga Thibaut Courtois. El europeo, campeón de la Champions League, cosechó 125 puntos contra los 110 del oriundo de Mar del Plata. El podio fue completado por el marroquí Yassine Bounou, cuarto en el Mundial de Qatar con Marruecos.

