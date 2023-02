La dura sanción que el Flamengo le impuso a Arturo Vidal por indisciplina

El enojo de Arturo Vidal al no ser titular con Flamengo

El paso de Arturo Vidal por el Flamengo de Brasil no parece a la altura de su enorme trayectoria. El volante, de 35 años, no está jugando tanto como pensaba: acumula 28 partidos y dos goles desde su desembarco. El pasado 2 de febrero fue noticia porque al enterarse de que no sería titular frente a Boavista, por el campeonato carioca, revoleó una botella y uno de sus botines cuando se sentó en el banco durante el entrenamiento.

Mbappé encendió todas las alarmas en el PSG tras salir lesionado: “Me duele demasiado” El delantero francés no pudo continuar en el campo de juego ante Montpellier y fue reemplazado a los 20 minutos del primer tiempo. ¿Llega al duelo de Champions ante Bayern Múnich del 14 de febrero? VER NOTA

La escena quedó captada por las cámaras y generó revuelo, por lo que el chileno debió pedir perdón a través de sus redes sociales. “Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram. “Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero”, completó.

No obstante, en el umbral del debut de Flamengo en el Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos (mañana desde las 16, hora argentina, ante Al Hilal), el club le impuso una dura sanción: según TV Globo, le retendrá el 10% de su sueldo. Teniendo en cuenta que gana más de 1.000.000 de reales al mes (unos 200.000 dólares cada 30 días), la pena representará alrededor de 20.000 dólares.

“Argentino, argentino”: las ovaciones a Lisandro Martínez y Garnacho de los fanáticos del United, que pasó a la final de la Copa de la Liga Los fanáticos ingleses deliraron con las actuaciones del defensor campeón mundial y el juvenil delantero. Lluvia de aplausos en cada intervención y un grito sin banderas VER NOTA

La situación se da mientras el Rey Arturo coquetea con otras instituciones. Por caso, antes del hecho por el que fue castigado, había declarado “Si Colo-Colo quiere jugar la Libertadores, que vengan a buscarme pronto y nos vamos”. Vale destacar que el veterano, de 37 años, tiene contrato hasta fines de 2023 con el elenco brasileño, que de aparecer una oferta no vería con malos ojos liberarlo, porque prescindiría de una erogación alta y porque por el momento la estrella ex Inter y Barcelona no estuvo al nivel de las expectativas que generó.

Seguir leyendo: