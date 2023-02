Sevilla perdió por goleada ante Barcelona y explotaron los memes de Sampaoli por su curioso médoto para transmitir sus indicaciones

En otro eslabón de una campaña complicada, el Sevilla perdió 3-0 ante Barcelona en el Camp Nou y sigue navegando peligrosamente cerca de la zona de descenso en la Liga de España: aparece en el puesto 15, a dos puntos del Cádiz, el último elenco que perdería la categoría. Jorge Sampaoli tomó el comando del equipo con el torneo en plena competencia, pero no logró sacarlo de la zona sensible. Y tras el tropiezo en Cataluña quedó en el ojo de la tormenta.

Revelaron la dramática confesión de la joven tras salir del lugar donde habría sufrido el abuso sexual de Dani Alves El futbolista de 39 años sigue detenido en un centro penitenciario de Barcelona a la espera de la resolución del juzgado VER NOTA

Primero, por el planteo cauteloso con el que inició el pleito. Si hasta Iván Rakitic, referente del elenco andaluz, lo marcó ante los micrófonos, en una declaración que fue tomada como una crítica para marcarle la cancha. “Tenemos quie ser mucho más valientes, no esperar tanto. Al final un equipo como el Barcelona claro que te va a llegar”, dijo, profundizando la crisis.

¿Qué dijo el ex orientador de la selección argentina? Buscó enfocarse en el juego. “Faltó disputar la posesión. En el segundo tiempo no encontramos variantes y el gol era cuestión de tiempo. Intenté tener un poco más de control en la segunda parte, pero no se dio”, analizó.

La advertencia de Ancelotti a Guardiola: “Si sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán” El entrenador del Real Madrid aseguró que ningún técnico puede evitar ser despedido de su cargo VER NOTA

Sin embargo, fue una situación extrafutbolística la que generó que fuera carne de memes y recibiera los cuestionamientos más cruentos de los medios españoles: su particular método para comunicarse con sus jugadores en medio del cotejo. Usualmente, el casildense es criticado por su pasión sin límites y hasta su relación con los árbitros. Esta vez, por cómo intentó ordenar a su elenco con... sus apuntes en un papel de generoso tamaño, que su interlocutor no pudo leer con facilidad.

* Las principales acciones en la victoria del Barsa

Alarma en Inglaterra: operaron de urgencia a Antonio Conte por fuertes dolores abdominales El entrenador del Tottenham tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le extirparon la vesícula biliar VER NOTA

Ocurrió con el resultado todavía 0-0: Lucas Ocampos le acercó un papel enorme a Joan Jordán con las indicaciones de Sampaoli. Y el futbolista trató de decodificar las órdenes tácticas y acomodar a sus compañeros durante varios minutos y ante las cámaras de la TV.

La situación enojó aún más a los fanáticos del Sevilla. Y los internautas no dejaron pasar tan curiosa escena, por lo que arreciaron las burlas y los memes, mientras que otros usuarios calificaron la maniobra de “ridícula” o absurda”.

Jordi Alba, Gavi y Raphinha sentenciaron el partido para el Barcelona, que lidera la Liga con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su inmediato perseguidor. Sevilla, en tanto, apostará a recuperarse el próximo sábado 11 cuando reciba al Mallorca, por la fecha 21 del certamen.

LOS MEJORES MEMES DEL MÉTODO SAMPAOLI

Seguir leyendo: