Mano a mano con Ramón Díaz antes del debut en el Mundial de Clubes: “Messi es argentino y muchos argentinos no lo saben”

Ramón Díaz quiere hacer historia en el Mundial de Clubes (Reuters)

No podía dejar de emitir alguna frase polémica Ramón Díaz en las horas previas al debut de su equipo, el Al Hilal de Arabia Saudita, que por los cuartos de final enfrenta al Wydad Casablanca, el campeón africano, en una nueva edición del Mundial de Clubes. El riojano, que suele ser reacio a hablar con la prensa, fue consultado por Infobae sobre el pasado Mundial ganado por la selección argentina, y afirmó que “hay muchos argentinos que no saben que Messi es argentino”.

Díaz, campeón de la Champions League asiática en 2021, de la Copa del Rey y de la Liga Saudí Pro con el Al Hilal (que ya llegó a la semifinal en 2019 y justamente enfrentó al Flamengo que es el rival con el que debería jugar si vence al Wydad Casablanca en los cuartos de final del Mundial de Clubes), se encuentra a las puertas de un gran desafío en Marruecos, aunque no escapó al pedido de opinión sobre el éxito de la selección argentina en el reciente Mundial 2022.

-¿Cómo viviste el Mundial de Qatar?

-Lo seguimos desde Arabia Saudita, muy pendientes de la Selección, y muy contentos porque Argentina hizo un campeonato bárbaro. Todo el equipo lo hizo y por supuesto, Messi. Estoy contento y feliz por todo lo que hicieron y quiero agradecerle a Messi y al grupo, al cuerpo técnico, a todos, por la satisfacción que nos dieron.

-Elogiás mucho a Messi

-No hace falta hablar bien de Messi ahora ni ser Messista de la primera hora porque lo que hay que destacar es que ahora ganó un Mundial pero ya con todas las cosas que había conseguido antes, como la Copa América o la Intercontinental, Messi es argentino y muchos argentinos no lo saben. No es sólo ahora, ya lo era antes.

-¿Qué te pareció el trabajo de Scaloni?

-Fue una muy linda experiencia para él, porque encaminó un equipo en el que nadie tenía confianza, así que un gran apoyo para él y seguramente va a tener continuidad y mejorar al equipo.

-¿Cómo llegan a este debut ante Wydad Casablanca, el campeón africano?

-Estamos bien. Lo bueno es que vinimos con mucho tiempo para poder trabajar y recuperarse. Yo creo que el equipo lo que tenía era un desgaste enorme porque entre la selección, la liga y todo lo que pasó, que todo el mundo lo sabe, el equipo tiene una muy buena recuperación. En el Mundial de Clubes, la concentración, lo táctico va a ser muy importante pero tengo confianza en el equipo porque en este período que han entrenador lo han hecho muy bien y tenemos expectativas para pasar.

-De lo que viste de tu rival, ¿cómo creés que será el partido?

Lo único que me preocupa es el entorno porque ellos van a tener mucho apoyo, pero Al Hilal está acostumbrado a jugar con mucho público, 60 mil, 70 mil, 80 mil personas. En Arabia Saudita nos sigue mucha gente y en partidos importantes. Seguramente va a ser un partido muy disputado. Ellos son un muy buen equipo, con mucha presión en todos los sectores. Por eso, el equipo va a tener que saber jugar este tipo de partidos, manejar la pelota, la tenencia, y esperemos concretar las ocasiones que tengamos. Son los dos equipos campeones continentales y por supuesto se van a respetar. El que tenga más coraje se va a llevar la victoria. Ellos son un equipo intenso pero nosotros tenemos jugadores de mucha categoría y esperando que el equipo responda al momento del partido. Sé que voy a jugar contra el equipo que ganó la Copa de África pero sepan que también van a jugar contra el campeón de Asia, así que son dos campeones con dos muy buenos equipos y jugadores. Nosotros somos súper competitivos así que esperamos jugar un gran partido.

-Además, está la motivación extra de jugar un Mundial de Clubes...

-Por supuesto que jugar un Mundial de Clubes es importante para la institución, para los jugadores, para nosotros. Es una linda experiencia así que esperemos hacer un gran papel porque tenemos todo para poder hacerlo.

-En semifinales espera Flamengo, con todas sus estrellas...

-No, nosotros tenemos ahora que hacer un buen papel en el debut y poder pasar a la semifinal. Por eso para nosotros es importante que el equipo esté bien, y lo estamos consiguiendo. viene de seis días de descanso, con mucha recuperación, así que estamos contentos y esperando la hora del partido. Felicito a Marruecos por las instalaciones, cómo nos están tratando. Tenemos un lindo previo donde se puede trabajar con mucha tranquilidad.

-La prensa árabe saudí habla de un desgaste del equipo, con lesiones, una sanción por dos ventanas de mercado de pases de 2023 sin poder contratar jugadores por una sanción, algunos que se pueden ir, como el brasileño Michael, pretendido por el Palmeiras, que además se acaba de lesionar a fin de enero, la derrota en la pasada Supercopa árabe-saudí a manos de Al Feiha...

-No te olvides de que nosotros somos el ultimo campeón de liga, Copa del Rey y Champions, y en el deporte siempre existe un resultado que puedas perder. Pero el espíritu y la calidad de los jugadores lo tenemos.

-Ganaste la Copa Libertadores y la Supercopa con River Plate, ahora ganaste la Copa Asia con el Al Hilal, además de tantos torneos locales e internacionales. ¿Qué creés que te falta en tu carrera?

-No, estoy muy bien porque venimos de ganar este año dos campeonatos, la Liga y la Copa del Rey y por supuesto esto nos permite participar de una experiencia internacional, que para nosotros es muy buena. Esta es mi situación.

